Efter byteskaoset i svenska cupen - omspel väntar mellan Norrby och Utsikten

I början av oktober blev superettan-klubben Norrby utslaget ur svenska cupen av ettan-laget Utsikten. Borås-laget föll efter förlängning då Göteborgs-laget avgjorde matchen i den 118:e minuten.

Efterspelet kom dock att handla om annat.

Den assisterande domaren meddelade tidigt de båda laget att de ”bara” fick gör ett byte under förlängningen, något som Norrby satte sig emot då de enbart hade gjort två byten under ordinarie tid – och ville därmed göra två byten under förlängningen.

Norrby fick dock inget gehör under matchen och klubbens sportchef, Lasse Nilson, sa efteråt att Borås-laget kommer att lämna in en protest.

Nu har Svenska Fotbollförbundets tävlingskommitté fattat ett beslut efter Norrbys framställan. Beslutet? Matchen kommer att spelas om.

"Tävlingskommittén konstaterar i sitt beslut att det föreligger grund för omspel då domarteamet åsidosatt en väsentlig tävlingsbestämmelse för den aktuella matchen när Norrby, som gjort två byten under ordinarie matchtid, nekades att göra mer än ett byte under förlängningen", skriver Svenska Fotbollförbundet på sin hemsida.

Utsikten, som alltså slog ut Norrby, rasar nu mot beslutet.

- Vi kommer överklaga, det kan jag säga nu utan att jag pratat med övriga styrelsen fullt ut. Vi anser att det är totalt horribelt. Man lutar sig dessutom mot att man radar upp en massa bestämmelser, så jävla oklart måste det vara i Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser. Man är tvungen att leta upp ett antal ärenden för att hitta det här beslutet, bara det säger sig själv, säger Utsiktens sportchef Ingemar Lundin.

- Vi har fått samma förutsättningar, bägge lagen. Norrby var medvetet om att han (domaren) hade lagt beslutet att endast ett byte i förlängningen skulle gälla. Det var inget nytt. Det är så otroligt dåligt.

Lundin fortsätter:

- Jag kan bara säga att vi aldrig hade gjort det (lämnat in protest). Vi slog Norrby regelrätt. Varje klubb får fatta sina beslut naturligtvis, men vi ska överklaga det här och är det så att vi inte får prövningsrätt på överklagan tror inte jag att vi kommer spela matchen. Jag tycker det här är horribelt.

Det kan bli så att ni inte ens kommer spela matchen?

- Ja, jag tycker det här är horribelt att ta ett sådant här beslut. Domaren har gett samma förutsättningar. Vi har ett antal matcher som spelats i svenska cupen där man använt fem byten som också strider mot tävlingsbestämmelser. Var går gränsen? Om de matcherna säger Svenska Fotbollförbundet att domaren avgör, för det blir lika för bägge lagen. Men inte i det här fallet tydligen.

- Man silar mygg och sväljer elefanter. Jag förstår inte skillnaden.

Lundin avslutar:

- Vi har inte gjort något fel, bägge lagen har fått samma förutsättningar. Vi ska då får spela omspel med allt vad det innebär. Det kostnadsmässiga är en sak i detta. Jag kan säga att när Lasse Nilsson (sportchef, Norrby) ringde mig och beklagade och sa att de inte visste om de skulle överklaga – det är bara ett jävla skådespeleri. Men det spelar ingen roll, det handlar inte om Norrby eller oss, jag tycker bara det är bedrövligt. Det är ett bedrövligt beslut vi får emot oss.