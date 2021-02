Efter skrällen i Malmö - VSK har avgörandet i egna händer: "Rättvis seger"

Västerås SK gjorde en storstilad försvarsinsats på Malmö IP i svenska cupens första gruppspelsomgång. Efter en inledande MFF-press tog gästerna ledningen sex minuter innan halvtidsvilan genom Pedro Ribeiro. Anders Christiansen kvitterade i den 50:e minuten, men VSK svarade med ett segermål i den 64:e och jätteskrällen var senare ett faktum.

VSK-tränaren Thomas Askebrand tycker att segern var rättvis.

- Jag tycker faktiskt det om man ska vara riktigt ärlig. Det kanske låter förmätet men jag tycker faktiskt det, säger Askebrand till Fotbollskanalen.

Den 28-årige mittfältaren Simon Johansson gjorde det avgörande målet på en frispark just utanför straffområdet som gick via ribban och in.

- Den sitter jättefint. Det är min tionde säsong i VSK och det har alltid varit andra som tagit frisparkar. Men nu har Thomas gett mig förtroende och jag tog någon bra förra året som det inte blev mål på. Den här satt jättefint, så det var jätteskönt, säger Johansson.

På frågan om segern betyder mycket svarar Johansson:

- Ja, jättemycket så klart. Vi har en solid defensiv, den sitter ju nu och vi vet att vi alltid kan spela så här och slå många lag. Sedan tror jag att vi kommer behöva addera det kreativa spelet framåt mot lag i superettan. Det kommer bli helt andra matcher över tid där i serien. Men just idag tar vi med oss det defensiva och att vi har något bra där på gång att bygga vidare på.

Fjolårets sjua i superettan är därmed två vinster ifrån att snuva Malmö FF på avancemanget från gruppen. Härnäst väntar Halmstads BK, förra årets segrare i superettan som förlorade mot Gais med 0-2 igår. Thomas Askebrand vill dock inte gå i tankar om avancemang än.

- Vi lägger inte så mycket tid på det. Det är en ny match nästa vecka och det är inte så att vi har några illusioner om svenska cupen på det sättet. Vi gjorde en rätt bra cup förra året och man får ta det för vad det är helt enkelt. Vi har full fokus på att vi ska börja bra i serien, det är det vi förbereder oss för. Sedan att enskilda matcher blir så här, det får man vara glad för. Alla frågor under veckan har handlat om hur vi skulle göra för att inte få stryk med 5-0. Frågan är befogad normalt sett, därför blir man så jävla glad att killarna gör det på det sättet som man gör faktiskt.