Elbouzedi: "Jag tror att jag överraskade vissa i fjol"

Fotbollskanalen träffar Zachary Elbouzedi mellan AIK:s två cupmatcher mot Örebro och Malmö FF. Ett sent baklängesmål gjorde att de svartgula tappade hemmaplansfördel i kvartsfinalen och därför kunde lottas mot just MFF, och det är tydligt att besvikelsen över ett missat jätteläge delvis sitter i för irländaren.

- Jag missade en stor chans som jag borde ha satt, säger han.

23-åringen ser på sin insats mot ÖSK som ett steg bakåt efter att han annars börjat närma sig formen den senaste tiden.

- Jag startade året sakta. De första två-tre matcherna var under nivån som jag kräver av mig själv. Men i den positionen som jag spelar i och som den spelare jag är tar det några matcher för att få upp farten och skärpan. Jag gillar att spela på instinkt och försöka få till ett momentum i mitt spel.

- Jag tycker att det blivit bättre de senaste tre-fyra matcherna. Örebro-matchen var så klart inte så bra för mig men innan det har känts bra. Jag har gjort mål och bidragit till mål. Men jag kan bli bättre.

Elbouzedi blev klar för AIK i somras. Han hämtades in från Lincoln City, som spelar i engelska League One. Direkt tog han en plats i startelvan. Det blev till slut ett mål och två assist på 20 framträdanden i allsvenskan.

- Det var något som jag kan bygga på. Jag tror att jag överraskade vissa kring hur snabbt jag anpassade mig och tog en plats i startelvan. Totalt sett var mina siffror, mål och assist, inte så starka men mina prestationer var bra. Jag skapade många mål utan att få den officiella assisten.

Hur har det varit att anpassa sig till den svenska fotbollen?

- Det har gått bra. Jag tycker att spelsättet här passar mig bra, bättre än spelet i de lägre divisionerna i England. Det är mer tekniskt och taktiskt här. Jag har älskat varje stund sedan jag kom hit. Det som jag verkligen gillat är att det inte finns några enkla matcher och att alla lag försöker spela fotboll. Det gillar jag.

Elbouzedi är också tacksam för det förtroende som han fått i AIK och av tränaren Bartosz Grzelak.

- Hela ledarstaben och alla spelare här har visat att de har ett stort förtroende för mig och att de har en stor tro på mig. Även under perioder då jag inte spelat så bra har de hållit fast vid den tron. Det har betalat sig, tycker jag. Mina prestationer har blivit bättre.

- Och det är fint att känna att jag har en tränare som tror på mig och som vill att jag ska få ut min fotboll. Jag tycker det syns på planen, att jag njuter av min fotboll här.

Att irländaren njuter av att tillhöra AIK råder det ingen tvekan om.

- Jag kan inte säga ett enda dåligt ord om landet eller klubben. Jag älskar att vara här.

- Det här är den största klubben som jag spelat för. Det finns så klart en press att vinna matcherna och att vi ska nå framgång, vilket jag inte är så van vid. Men jag gillar det. Det är fantastiskt att supportrarna bryr sig så mycket om klubben. De har ett så starkt band till klubben, det är underbart.

Vad tänker du ska få ut av 2022?

- Jag vill bli bättre. Fjolårssäsongen är något jag kan bygga på. Jag vill göra fler mål och fler assist. Jag tror inte att folk förväntade sig så mycket av mig när jag kom in i fjol, många visste inte vem jag var, men nu kommer det så klart vara högre förväntningar på mig från supportrarna. Om jag litar på min egen process som jag är inne i och fortsätter bygga på det jag gjort bra så kommer det bli ett bra år.

C More sänder MFF-AIK, som har avspark klockan 19.00 under måndagen.