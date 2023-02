Eriksson om avsaknaden av derbyn: "Hoppas att både Gais och Öis tar sig tillbaka till allsvenskan"

Det är upplagt för fotbollsfest när Gais och IFK Göteborg drabbar samman på söndag. Biljetterna är slut sedan länge och de båda Göteborgsklubbarna väntas få ett massivt stöd på plats på Bravida arena.

Någon som ser fram emot derbykänslorna är Blåvitts Sebastian Eriksson, som menar att han känt en avsaknad av rivalmatcher under de senaste åren.

- Rivalitet ändras ju alltid genom åren. Man har haft olika ganska stora rivaler. Ett tag var det Kalmar FF, som vi mötte i parti och minut någon gång för snart 15 år sedan. Sedan var det AIK och de senaste åren Malmö FF. I stan har det ju varit Häcken de sista sju, åtta åren - eftersom Gais och Öis tyvärr inte har varit i allsvenskan, säger Eriksson och fortsätter:

- Men både Öis och Gais … Man saknar ju derbyn! Man saknar den där känslan av vem som är bäst i stan. Inte minst eftersom Gais och Öis är två gamla och anrika föreningar som egentligen borde spela i allsvenskan.

Hoppas du att Öis och Gais går upp i allsvenskan eller tar det emot att hålla på en rival på det sättet?

- Jag håller inte på något annat lag än Blåvitt, men däremot hoppas jag att både Öis och Gais en dag ska ta sig tillbaka till allsvenskan så att det blir mer intresse och fler derbyn i stan. I grund och botten älskar jag att spela fotbollsderbyn, så på så sätt hoppas jag att de kan ta sig tillbaka, båda två.

Senaste gången IFK Göteborg och Gais möttes (2019), även det i cupsammanhang på Bravida arena, blev matchen avbruten efter att fyrverkerier skjutits in på planen. Senare tilldömdes Gais segern med 3-0. Några liknande scener hoppas Sebastian Eriksson få slippa i söndagens möte.

- Jag minns att det välte någon tårta där bakom mål och att vi förlorade matchen till slut. Jag hoppas verkligen att matchen ska få avgöras på planen den här gången och inte genom någon fadäs på läktaren.

33-åringen betonar att Gais inte får underskattas - och passar samtidigt på att skicka med en liten passning till motståndarna.

- Det kanske kommer vara karriärens match för många av dem i Gais. Det kommer bli en tuff match för oss mot ett ganska bra Gais, vad jag vet. Det kommer inte bli någon lätt match. De kommer stå upp i 90 minuter, tror jag. Det är alltid tufft att möta sådana lag tidigt på säsongen.

Vilka blir era nycklar i matchen?

- Det viktigaste är att göra en bättre match över 90 minuter än vad vi gjorde sist (3-2 mot Utsikten). Vi hade några riktigt bra aktioner i matchen sist och spelade bra under de tidsperioderna, men sedan släpper vi två enkla mål och då är det match hela vägen. Om vi hittar tillbaka till vårt spel över en längre period så tror jag att vi kommer slå Gais, avslutar Sebastian Eriksson.

Matchen mellan IFK Göteborg och Gais i svenska cupen sänds på C More och C More Fotboll med avsparkstid 13.00, söndag.