Ettan-lagets tränare är AIK:are - ställs nu mot Bajen: "Blir en gulsvart halsduk"

FOTNOT. Texten skrevs efter att lottningen av grupperna hade ägt rum.

När svenska cupens grupper lottades hamnade Oskarshamns AIK i samma grupp som allsvenska AIK och Hammarby, samt AFC Eskilstuna från superettan. Visserligen besegrade ettan-laget allsvenska Varberg efter straffar i kvalet till gruppspelet, men det förändrar inte att gruppen är stentuff.

Men till skillnad från vad man kan tro, är Oskarshamn-tränaren Agim Hasani överlycklig över gruppen.

- Att ha AIK och Hammarby hemma i Oskarshamn blir inspirerande och extremt kul för alla inblandade att mäta krafterna med dem. När lottningen var i går och vi hamnade i den gruppen så jublade dessutom min son, dotter och min fru, för de är alla AIK:are, säger tränaren Agim Hasani till Fotbollskanalen.

ANNONS

Hur blir det att möta AIK då, om hela familjen stödjer dem?

- Det blir speciellt, haha. Jag vet att min son definitivt kommer att hålla på AIK. Han var på plats när de bärgade guldet i Kalmar. De andra vet kanske inte vilka de ska hålla på, men jag tror att sonen håller på AIK medan resten håller på pappa.

Matchen blir dock extra speciell även för Hasani, som varit inbiten AIK-supporter sedan barnsben. Men under 90 minuter kommer han att lägga supporterskapet åt sidan för professionaliteten.

- Jag har ju följt AIK sedan barnsben och varit en riktigt inbiten supporter. Så pass inbiten att det gjort ont fysiskt och mentalt när de förlorat matcher. Sedan är det ju så att ju äldre man har blivit och ju högre man har klättrat i seriesystemet, desto mer neutral har man försökt hålla sig för att agera professionellt. Så det är ju självklart så jag kommer agera när vi möter dem, jag kommer att göra allt för att vi ska vinna de här matcherna. När vi möter AIK blir det den svartvita halsduken (Oskarshamn AIK:s färger), men när vi möter Hammarby blir det definitivt en gulsvart halsduk.

ANNONS

Den första tanken när man försöker se lottningen från Oskarshamns perspektiv är att det bör vara nästintill skräckingivande att möta två allsvenska lag av AIK och Hammarbys rang när man tagit sig till gruppspel i svenska cupen. Men Hasani försäkrar Oskarshamn-supportrarna om att det är raka motsatsen som gäller.

- Vi har ju besegrat stora lag innan. Vi har slagit Helsingborg, och senast slog vi Varberg. Detta blir en extra motivation i försäsongsträningen. Vi spelade svenska cupen förra året och vann faktiskt mot Elfsborg med 2-1 på hemmaplan, så vi vet att vi kan ställa till det för vilket lag som helst där. Sedan när man kliver in i försäsongsträningen i januari så har man motivationen att dessa stormatcher bara är en månad bort - och det gör det väldigt, väldigt lätt för spelarna att gå igenom den här försäsongsperioden.

När Oskarshamn besegrade Helsingborg och Elfsborg hade man sina supportrar i ryggen på ett fullsatt Oskarshamns Arena. Och hade det varit vilket år som helst så hade det varit fullsatt även mot AIK och Hammarby tror Hasani. Men på grund av den rådande pandemin är det inte säkert att man får ha sin tolfte man bakom sig.

ANNONS

- Jag tror att ha våra supportrar i ryggen är extremt viktigt. Jag tror att om vi får släppa till publik så kommer det att bli fullsatt på både AIK-matchen och Hammarby-matchen. Men det är väl en kamp mot klockan beroende på hur det kommer att gå med vaccineringen i Sverige. Förhoppningsvis kan vi väl ha publik i någon form i mitten av februari när cupen ska spelas. Det hade varit fantastiskt, fotbollen är ju till för supportrarna och det är därför man håller på med det man gör.

Men trots att oddsen är emot dem, då man kanske inte får ha sina supportrar på plats när man ska möta två av Sveriges bästa lag, så trivs Oskarshamn och Hasani med sin underdog-position.

- Vi är så klart nederlagstippade, absolut. Men som jag sa tidigare, så brukar vi tända till under sådana matcher som verkligen gäller någonting och skaka fram de sista procenten som behövs. Givetvis kommer pressen att ligga på dem, de vill ju båda vinna cupen och komma ut i Europa. Det är den kortaste vägen dit. Men är de inte tillräckligt motiverade när de kommer ner till Oskarshamn så kommer de att få känna av det. För vi står där, redo.

ANNONS

Oskarshamns möte med Hammarby börjar klockan 15.00 under söndagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.