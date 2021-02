Europaplats i potten - det här gäller för vinnaren av svenska cupen

Segraren i allsvenskan (Malmö FF) får som bekant försöka kvala sig in till Champions League-slutspelet. Tvåan och trean i tabellen (Elfsborg och Häcken) får i sin tur möjligheten att kvala in till det nystartade Europa Conference League.

Men även en seger i svenska cupen ger en plats i kvalet till Conference League, vilket är en turnering som rankas steget under Europa League. Segraren i cupen kliver in i den andra kvalgruppen (vilket även Elfsborg och Häcken från allsvenskan gör). För att ta sig hela vägen till gruppspel krävs alltså att man går vidare från tre omgångar av dubbelmöten; kvalomgång två, tre och play off.

Om något av de lagen som redan kvalificerat sig till Europaspel, Malmö FF, Elfsborg eller BK Häcken skulle vinna cupen så går cup-platsen till Djurgården, som slutade fyra i allsvenskan.

Turneringen består sedan av 32 lag fördelade på åtta grupper. Uefa har dock ännu inte presenterat hur mycket pengar lagen som spelar i Europa Conference League spelar om, men att det blir märkbart mindre än de två högre rankade turneringarna går att anta.

