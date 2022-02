Experterna inför svenska cupen: "Har tillräcklig kvalitet för att vinna"

På lördag är det dags för avspark i gruppspelet när den årliga svenska cupen drar i gång. Förra året tog Hammarby hem guldet efter straffdrama mot Häcken.

Malmös oflyt i cupen de senaste åren har diskuterats, men kan detta vara året det vänder? Läs vad våra experter har att säga om saken.

OLOF LUNDH

Vilket lag känns mest redo inför cupen?

Djurgården ger ett starkt intryck. Relativt tidiga och vassa värvningar som varit på plats och resultaten på försäsongen förstärker den bilden.

Och vilket lag känns minst redo?

Beror på vilka krav man ställer. Norrby som får ta Akropolis plats borde vara minst förberett men det är klart att för rätt många lag är cupen mer av försäsong än tävling.

Hur går det för Malmö?

Sitter förbannelsen i? Malmö har inte vunnit cupen sedan 1989 då man slog Djurgården men har överlägset flest titlar med 14. Blåvitt och AIK har åtta var. Sedan dess har man spelat fyra finaler varav tre de sex senaste åren. Man har en överkomlig grupp men än så länge känns MFF 2022 inte som ett färdigt bygge sett till spelartapp och vad som kommit in. Tror att incitamenten är större för klubbar som kan nå Europa den vägen likt Hammarby och Elfsborg.

Årets skrällchans?

Häcken? Det är kanske fel att tala om skräll men kanske kan cuplaget ta tredje titeln i fjärde finalen på sex år.

ERIK EDMAN

Vilket lag känns mest redo inför cupen?

Djurgården och Elfsborg ser jag som två starka kort att gå långt i cupen. Just för att de har haft kontinuitet över en längre period nu med samma tränare med ett inarbetat spelsätt och stora drag också en trupp som är intakt.

Och vilket lag känns minst redo?

Sett till de fåtal matchbilder jag sett så har Degerfors en utmaning att bli redo för allsvenskt spel och ytterst tveksamt om de kommer få till det i cupen. Jag tror även Kalmar kan få det tufft i svenska cupen. De har tappat tunga spelare som var viktiga för lagets fina prestation i fjol och kommer få slita hela säsongen, med det sagt så är jag ändå imponerad av vad Patrik Werner och tränarstaben lyckas med sätt till de medel de har. Samma sak för Henrik Rydström, han har tappat många bärande spelare och får börja om igen med nytt och ungt vilket bör ta en tid innan det sitter lika bra som under allsvenskan i fjol.

Hur går det för Malmö?

MFF känns inte heller riktigt klara med vare sin trupp eller sitt spel, Milos är ny och behöver tid att få saker på plats, sen har de ju kvalitet i truppen för att tämligen enkelt gå vidare från ett gruppspel.

Årets skrällchans?

Skräll som i att gå vidare från gruppen finns det nog ingen superettanklubb eller division 1-klubb som över tre matcher kommer fixa. Det ska dock bli intressant att se vad tex Sollentuna och Örgryte kan göra, jag tror de kan störa de större klubbarna i enstaka matcher!



ANDRÉAS SUNDBERG



Vilket lag känns mest redo inför cupen?

Det är en del lag som har en del nytt, som MFF och Hammarby som har nya tränare, vilket kan ta lite längre tid för att bli redo. Sedan finns det lag som har tappat viktiga spelare och/eller värvat en del nytt, som Häcken och IFK Norrköping. Så av lagen som borde vara mest redo får det bli Djurgården, Elfsborg och AIK. Trion var topplag förra säsongen och har till i år inte haft så stor omsättning i trupperna.

Och vilket lag känns minst redo?

ANNONS Svår fråga, men ett lag som har haft en del spelaromsättning och stök och som man inte riktigt vet var man har, det är IFK Norrköping. Sjua i allsvenskan förra året, men var länge med högre upp. Har inte mött några jättebra lag på försäsongen. Har tappat Alexander Fransson och har en sin målkung Samuel Adegbenro som vill bråka sig till Kina. Har fyllt på med spännande spelare i Jacob Ortmark, Jean de Brito, Godswill Ekpolo och Daniel Eid, och så är Christoffer Nyman med och kör igen. Det finns mycket kvalitet, men vet ändå inte riktigt var laget står.

Hur går det för Malmö?

Truppen har tillräcklig kvalitet för att vinna cupen. Men samtidigt är det en ny tränare, och man letar efter en nia efter att Antonio Colak lämnat. Man ska vinna gruppen med Gais, Värnamo och Ängelholm. Och efter gruppspelet lär det ha kommit in någon eller några nya spelare i truppen. Så MFF kan såklart vinna cupen.

Årets skrällchans?

Kanske Trelleborg som gjorde en helt okej säsong i superettan, eller Brommapojkarna som gick som tåget i Division 1?

MARTIN PETERSSON

Vilket lag känns mest redo inför cupen?

Djurgården. Ända sedan Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf tog över har laget presterat på en stabil nivå och sällan fallit ur ramen. Man vet vad man kan förvänta sig av de blårandiga, att de är ett gediget lag, och den här försäsongen skvallrar inte om att situationen förändrats på något sätt. Med en uppgradering på högerbacksplatsen (Piotr Johansson) och en kvalitetsnia (Victor Edvardsen) känns Djurgården som ett lag att se upp för.

Och vilket lag känns minst redo?

Det går så klart att hitta superettan-lag som inte satsar särskilt hårt på cupen, men av de stora klubbarna i allsvenskan är det på sätt och vis upp till bevis för IFK Göteborg. I träningsmatcherna har de inte direkt imponerat. Och kan de bygga vidare på det spel som gav en fin avslutning på fjolåret? Det är väl frågan som alla ställer sig. Det ska bli spännande att få ett form av svar på det i cupgruppspelet.

Hur går det för Malmö?

Malmö ser bra ut och jag är övertygad om att de kommer leverera i cupen. Nye tränaren Milos Milojevic vill så klart få en bra start och hela klubben längtar efter en cuptriumf. Mycket talar för att motivationen är på topp och då ska MFF:s klass vara väldigt svårt att rå på för de andra lagen.

Årets skrällchans?

Det är på förhand svårt att hitta möjliga skrällar i cupen, med tanke på att bara ett lag går vidare från gruppspelet. Men kanske kan just Blåvitts grupp bli tajt? Känslan är att vilket lag som helst kan ta sig till slutspel där. Det borde inte vara enorma skillnader mellan Mjällby, Landskrona och Norrby, även om de allsvenska lagen rimligtvis borde vara mer "färdiga" än superettan-konkurrenterna.

Lördagens gruppspelsmatcher kan du se på följande sett:

AIK - Örgryte IS 15:15, C More Fotboll



IF Elfsborg - GIF Sundsvall 13:00, C More FotbollSkiljebo - Degerfors 13:00, SportkanalenSollentuna - Varberg Bois 13:00, C More MixIFK Norrköping - Öster 17:30, C More Fotboll

Och här kan du se alla tider för gruppspelet.