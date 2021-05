FEM SPANINGAR: "Billborn odödlig - måste få stanna i Bajen"

Bajens överraskande val i startelvan

ANNONS Hammarby mot Häcken i final i svenska cupen på Tele2 Arena Inför avspark överraskade då Stefan Billborn med att bänka Akinkunmi Amoo. 18-åringen hade inför matchen startat i sju av åtta seriematcher i år och levererat tre mål och en assist, men blev trots det bänkad till förmån för Vladimir Rodic, som inte fått speltid i de fem senaste matcherna. Oväntat? Såklart, men Rodic var pigg inledningsvis. Serben var bra på högerkanten och skapade oreda genom både inspel och avslut. Däremot hade han inte så bra skärpa i inspelen och avsluten och efter 59 minuter fick han till slut kliva av för byte med Amoo. Jättetalangen stod i sin tur för ett par fina soloraider och borde nog ha fått starta, även om det är lätt att säga i efterhand. Amoo var hetare och mycket handlade om honom i Bajens offensiv efter att han hade kommit in. Med lite längre tid på planen hade det kanske hänt ännu mer i offensiv väg genom yttern.

ANNONS

Hammarby dominant - Häcken blekt

Till en början var det relativt få målchanser, men sedan tog Bajen över och var dominant på planen. Bajen kom fram vid flera tillfällen och var hotfullt, bland annat genom avslut av Gustav Ludwigson och Vladimir Rodic, men lyckades inte komma till några jättelägen. Häcken hade i sin tur inte särskilt mycket i anfallsväg och låg mest på försvar. 0-0 i paus, och matchen var fortsatt vidöppen.

Hammarby inledde sedan andra halvan av matchen, där laget avslutade den första, med tryck mot Pontus Dahlberg i Häckens mål. Bajen lyckades till en början inte komma till avslut och fastnade i stället främst utanför Häckens straffområde. Men det var samtidigt Bajen, bara Bajen på planen i början av andra halvlek. Med 20 minuter kvar av full tid lyfte sedan Häcken lite och kom ur hemmalagets grepp. Hisingen-laget hade mer boll än tidigare under matchen och Leo Bengtsson och Ali Youssef hotade båda mot mål. Bajen-anfallaren Astirt Selmani, som är värvad för att göra mål, var i sin tur blek och fick inte fira under de första 90 minuterna, som slutade 0-0.

ANNONS

Vilken rysare!

90 mållösa minuter ledde till förlängning i cupfinalen. Det är då hjältar kliver fram och vinnare koras. Så även den här eftermiddagen. Häcken var inledningsvis bäst och hotade mest, men sedan förändrades förutsättningarna. Alexander Jeremejeff och David Ousted tuppade med varandra i straffområdet innan Ousted föll till marken och anfallaren fick rött kort. Lite oklart om det är ett korrekt domslut eller ej. Det fanns viss huvudrörelse, men Oustedt förstärkte också situationen. Lite senare blev även Jeppe Andersen utvisad efter sitt andra gula kort, men då var förlängningen bara någon minut bort från att vara över. I stället blev det straffar.

Då inleddes avgörandet med sex säkra straffar innan Bénie Traore klev fram och brände sin straff. Ousted stod i sin tur rätt i målet och räddade. Astrit Selmani lade lite senare Bajens sista straff, var kylig och därmed vann Stockholmslaget sin första cuptitel och andra titel någonsin.

ANNONS

Billborn odödlig i Bajen - borde få vara kvar

Hammarby har nu vunnit två titlar i föreningens historia, allsvenskan 2001 och svenska cupen 2021. Fler titlar än så har inte klubben plockat hem. Sören Cratz ledde Bajen till SM-guld 2001, medan Stefan Billborn nu har legat bakom årets cuptriumf. Trots det kom det tidigare i veckan rapporter om att Billborn kommer få sparken. Aftonbladet uppgav att tränaren kommer sparkas oavsett utgång i cupen, och det känns inte rätt. Hammarby kan vara på väg att välja helt fel väg.

Billborn har nu gjort något få Bajen-tränare gjort, lett laget till en titel. Visst, Bajen är någon annanstans i dag gentemot var laget var tidigare, både sportsligt och organisatoriskt, men det här är ändå en titel och de växer inte på träd i svensk fotboll. Nu har Billborn lett laget till en titel, och det bör han hyllas för på Södermalm. Ingen annan Bajen-tränare har trots allt lyckats med det.

ANNONS

Billborn levererade samtidigt inte i fjol, då säsongen slutade med ett fiasko i allsvenskan och tidigt uttåg i Europa League-kvalet. Han har dessutom inte fått full utdelning i år i allsvenskan, och lever möjligen lite på 2019-säsongen, då Bajen spelade anfallsglad fotboll i allsvenskan. Men, varför skulle inte Billborn kunna få fart på Bajen igen? Vad säger att han är ”felet”? Vilka tränare, som är lediga på marknaden, skulle kunna göra det bättre? Många osäkra frågor, få hundraprocentiga svar.

Billborn har sett till att Bajen spelat bra och plockat poäng tidigare. Nu har han även lett laget till en titel. Det vore inte helt dumt med lite tålamod. Bajen är trots allt inte så långt efter toppen i år i allsvenskan, och Billborn har nu gjort något ingen annan tränare i Bajen gjort. Någonsin.

Alms avslut svider - lär äta smörrebröd med bitter eftersmak

ANNONS Efter en femteplats, en sjätteplats och en tredjeplats i allsvenskan, samt en cuptitel från 2019 klev Andreas Alm in till söndagens cupfinal med ett fint facit i Häcken. Alm har under de senaste säsongerna stabiliserat laget i toppskiktet, men däremot inte fått sina spelare att leverera i år, vilket gör att laget nu ligger pyrt till i tabellen inför fortsättningen av säsongen. Alm hade redan tackat för sig inför mötet med Bajen, och fick under söndagen ett tråkigt avslut med en finalförlust.

Alm lyckades inte leda Häcken till en ny cuptitel och lämnar nu med lite bitter eftersmak. Häcken har just förlorat en final, ligger dåligt till i allsvenskan och kommer framöver få in en ny tränare. Avslutet känns fortfarande lite abrupt, och det kommer kännas annorlunda att Alm inte basar över Häcken längre, utan i stället leder Odense i Danmark. Det blir helt enkelt något annat.

ANNONS

Alm är nog, generellt sett, nöjd med sin tid på Hisingen, men han kan förstås inte vara nöjd med sitt avslut. Frågan är nu vem Häcken tar in härnäst, och vilken tränare som ska lyckas få ut all Häckens omtalade potential i en allsvensk guldstrid? Det har pratats i många ur nu, men utan att laget har nått hela vägen fram i toppstriden. På den punkten känner nog Alm att han inte nådde hela vägen.