FEM SPANINGAR: "Bra keeperdebut - och oväntat starkt inhopp av Bajen-brasse"

Bajens tidiga offensiv mattades av

Hammarby gjorde 1-0 redan i den andra minuten och och sen fortsatte Stefan Billborns mannar att tugga på offensivt. Känslan var att gästerna hela tiden var detaljer ifrån att rinna igenom. Men det lilla sista saknades, och en bit in i matchen försvann mycket spets framåt. Bajens offensiv mattades av och BP fick till några luriga kontringar. Hemmalaget brände en straff i den 25:e minuten och därefter var matchen relativt jämn, även om de grönvita förde det mesta av spelet. Någon anstormning mot division 1-lagets mål var det inte tal om. Det gick för långsamt och som tränaren Stefan Billborn konstaterade på presskonferensen efter matchen så brast det i beslutsfattandet.

Stabil grönvit seger

Den andra halvleken såg ungefär ut som den första. Brommapojkarna spelade sig ur Hammarbys press några gånger och skapade fler chanser under de sista 45 minuterna, men sett över 90 minuter är det inget snack om vilket lag som var bäst. Bajen spelade sig till ett gäng farligheter till, gjorde ett 2-0-mål och inkasserar en stabil seger. Det är inte fy skam i en cup som uppenbarligen kan bjuda på skrällar. BP lär bli ett bra division 1-lag och ska inte underskattas.

Bra debut av Ousted

Hammarbys nye målvakt David Ousted, som tidigare spelat i MLS och den danska ligan, fick göra debut mot BP. Han satt på bänken senast mot Varberg men gick alltså före Davor Blazevic den här gången. Vad man kan säga om hans insats? En del. 35-åringen hade länge väldigt lite att göra. BP fick en straff, men den drog Kristoffer Grauberg Lepik i ribban, och Ousted fick främst visa fram sina kvaliteter i den andra halvleken. Då stod han för flera rätt bra räddningar. I övrigt går att konstatera att han är en verbal målvakt. Han verkar gilla att snacka med sina lagkamrater och styra bakifrån.

Oväntat starkt inhopp av Jean Carlos de Brito

Inför förra säsongen värvade Hammarby in vänsterbacken Jean Carlos de Brito. Då fanns förhoppningar i Bajen-lägret om att brassen skulle kunna kliva in och leverera någorlunda likt vad Neto Borges gjorde under 2018. Men de Brito anpassade sig inte riktigt i rätt takt och blev utlånad till samarbetsklubben Frej i superettan. Vägen till spel i allsvenskan med Hammarby har sett lång ut för 24-åringen, men när Dennis Widgren tvingades till byte i inledningen av den andra halvleken fick brassen chansen. Och han tog den. De Brito fyllde ständigt på framåt och ställde till det för motståndet. Han slog ett läckert inlägg som ledde fram till Bajens 2-0-mål och han imponerade offensivt. Ett oväntat starkt inhopp av honom. Kanske finns det en framtid i grönvitt för Jean Carlos de Brito? Den här insatsen lär åtminstone ha stärkt hans aktier internt.

Bojanic - ett slarvigt geni

Darijan Bojanic är i stora delar en fröjd att se spela fotboll. Men så blir man konfunderad då och då, när mittfältaren plötsligt blandar briljans med slarv. Mot BP bjöd han på flera passningar rakt på en motståndare, men också tekniska nummer av hög klass och crossbollar som få andra spelare i allsvenskan kan få till. Vi fick se mycket kvalitet i fjol, och han imponerade på landslagets januariturné i år, men frågan är om han inte kommer kunna visa ännu mer under 2020. Jag ser fram emot att följa vad som väntar. Kanske blir det en flytt till en större liga i sommar? Det känns långt ifrån omöjligt i dagsläget.