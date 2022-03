FEM SPANINGAR: "Cifuentes imponerar - nu är Bajen favorit i semin"

Offensiva förändringar i Hammarby

Gustav Ludwigson missade matchen på grund av sjukdom och det gjorde att Hammarby kastade om i startelvan. Tränaren Marti Cifuentes ersatte inte det skickliga yrvädret rakt av, utan gjorde flera förändringar i laget. Mayckel Lahdo klev in i elvan, tog Williot Swedbergs plats som högerytter och fick just Swedberg i någon form av nia-roll bredvid sig. Bajens givne center sedan i fjol, Astrit Selmani, utgick från vänsterkanten men hotade hela tiden med djupledslöpningar inåt i planen, bakom Swedberg.

Firma Levi och Nyman behöver bara en chans - Hammarby gav dem två

Offensivt såg det också bra ut inledningsvis för Hammarby. Det var hemmalaget som tog grepp om matchen. Men alla som följer allsvenskan vet att Norrköping har en enorm offensiv spets, framför allt i form av Jonathan Levi och Christoffer Nyman. De behöver inte mer än en attackmöjlighet för att göra mål. En kontring i minut 16 gav Levi ytan och tiden för att kunna knorra in ett djupledsinspel i boxen på Nyman - och då small det direkt. Passningen satt perfekt, avslutet var på mål och Bajen-keepern Oliver Dovins ingripande för dåligt. 1-0 till Norrköping. Men Bajen bjöd motståndaren på mer. Bara minuter senare kunde Peking slå in bollen till en ren ”Totte” Nyman i straffområdet efter ett svagt uppspel från hemmalaget. Kaptenen tryckte sedan in 2-0 via Richard Magyar. En uppförsbacke för Hammarby som hemmalaget på många vis hade kunnat sätta stopp för, men som också visar att man inte kan ge bort någonting till ett så skickligt lag som Norrköping.

Selmanis briljans gav Hammarby viktig reducering

Efter 2-0 böljade spelet fram och tillbaka under en stund. Hammarby fick inte till något konstant ”vi går för en reducering-”tryck, utan snarare gav de två målen Peking en trygghet som gjorde att de kunde hålla i bollen på ett annat sätt än under inledningen av matchen. Frågan jag ställde mig mot slutet av den första halvleken var: vad ska till för att Hammarby ska kunna få in ett mål och det där riktiga hoppet om avancemang? En briljant passning från Astrit Selmani, skulle det visa sig. Efter en djupledspass från Mohanad Jeahze hämtade Selmani boll nere vid kortsidan, vände upp och slog in den på ett läckert sätt till en fri Nahir Besara, som enkelt kunde trycka in 2-1 precis innan paus. Ett mål som gav Bajen energi och gissningsvis Peking en oro inför den andra halvleken. Ett så kallat psykologiskt viktigt mål.

Välförtjänt Hammarby-vändning

Målet fick som väntat Hammarby att kliva ut till den andra halvleken med en stark tro på en vändning. Hemmalaget hade farten i offensiven som man vill ha - och ett stöd på läktaren som bara spär på känslan av att motståndaren är tillbakatryckt. Då är det svårt för ett gästande lag att göra annat än försöka freda sig när de grönvita vågorna sköljer över en. Williot Swedberg träffade ribban i 47:e minuten, Darijan Bojanic kvitterade till 2-2 några minuter senare och i 56:e minuten ordnade Astrit Selmani en straff. Forwarden tog hand om den själv, placerade in 3-2 och gav hemmalaget ett övertag som då kändes längt större än det enstaka målet som var skillnaden på resultattavlan. Peking försökte resa sig men särskilt mycket nerv blev det inte mot slutet av matchen, även om gästerna slog in en del längre bollar i offensiv box. Hammarby repade sig efter de två baklängesmålen och vann välförtjänt. Man var det bättre laget i den här matchen och med tanke på Norrköpings strulande försvarsspel (man imponerade inte på något av målen) blev det på något sätt rätt givet med en vändning till slut.

Cifuentes imponerar - nu är Bajen favorit i semin

Nästa helg spelas semifinalen - och Hammarby kommer få ta emot Elfsborg hemma på Tele2 Arena. Självklart en tuff match för Marti Cifuentes mannar, men nye tränaren imponerar och just hemmaplansfördelen gör Bajen till favorit att gå till final. Spanjoren lyckas både bygga på, ett för Hammarby, nytt spelsätt och få med sig resultat mot allsvenska toppkonkurrenter. Toppa det här med en Loret Sadiku i form och några spetsförvärv till så kommer de grönvita ha förutsättningar för att blanda sig i toppstriden i år. För Hammarbys del är det också positivt att nye Nahir Besara ser ut att ha hittat en väldigt fin roll i Cifuentes bygge. I sin framskjutna centrala mittfältsroll tar han för sig mer och mer, och mot Norrköping var han riktigt bra. Han var inblandad i mycket och höll hög kvalitet med bollen vid fötterna.