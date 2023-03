FEM SPANINGAR: "Då kan det bli riktigt bra för MFF"

Två nyförvärv sätter starka avtryck

Dijan Vukojevic tystade ett fullsatt Malmö IP när han kontrade in ledningsmålet i den 57:e minuten. MFF ökade pressen då, utan att få in bollen, och med kvarten kvar behövde hemmalaget två mål i det läget för att gå vidare. Tränaren Henrik Rydström tog då ut Malmös största offensiva hot, Taha Ali. MFF såg ut att ha slut på ideér i det skedet av matchen, men fick in en kvittering genom Isaac Kiese Thelin i den 86:e minuten. Tre minuter senare revanscherade sig Anton Tinnerholm för sitt misstag vid 0-1-målet med att slå inlägget till Derek Cornelius, vars nick fick ett fullsatt Malmö IP att explodera i ett glädjevrål. Varken Cornelius eller Lasse Nielsen uppfattade Vukojevics smarta löpning tidigare under halvleken, men i övrigt gjorde mittbacken en storstilad insats och är redan given i startelvan. Vänsteryttern Ali, tillbaka från skada nyligen, skulle egentligen bara spelat en timme enligt Rydström. Men nyförvärvet skapade så mycket oreda med sina dribblingar att tränaren behöll honom längre på planen.

