FEM SPANINGAR: "Då var känslan att de skulle kunna spela till midnatt"

SÅ VAR MATCHEN

Den första halvleken blev ungefär vad man kunde förvänta sig på förhand. BP ville driva spelet och ha mycket boll, medan ett försvarsstarkt HBK tänkte utnyttja de kontringslägen som gavs. Det gav en matchbild med en hel del dueller, långbollar och ett bortalag som i perioder var nära att såra BP. Hemmalaget lyckades sällan skapa oro i Halmstads kompakta försvar och det var HBK som kom till de farligaste lägena innan paus. Men skärpan när det brände till saknades och när lagen gick in till vila var känslan att den här drabbningen skulle kunna hålla på fram till midnatt så länge spelet inte öppnade upp sig mer eller lagen blev mer giftiga framför mål.

I andra halvlek var det främst tal om att de båda målvakterna, Lucas Bergström i BP och Tim Rönning i Halmstad, spikade igen. Inte heller efter paus skapades det någon stor mängd av farligheter men burväktarna höll tätt när det behövdes. BP fick till ett större tryck mot HBK ju längre halvleken led och efter en timmes spel tappade Halmstad ett viktigt kontringshot i form av Naeem Mohammed, som klev av på grund av en känning i baksida lår. Men när domaren blåste av för full tid stod det logiskt fortsatt 0-0 på resultattavlan.

Matchen gick till förlängning och i den hände inte mycket till en början. Andreas Johansson rensade bort bollen i närheten av mållinjen på en BP-hörna i 105:e minuten men allt tände till några minuter in i den andra förlängningskvarten, då Paya Pichkah drog på sig sitt andra gula kort och blev utvisad. Därefter försökte BP bara gneta till sig en straffläggning men ett hörnmål från Phil Ofosu-Ayeh såg till att skicka HBK vidare till semifinal.

Ja, det här blev som många trodde. En väldigt jämn historia som avgjordes via någon enskild situation.

SPECIELL INRAMNING

I takt med att intresset för svenska cupen växt de senaste åren har det blivit vardag med publikfester och matcher med ett stort drag runt. Men trots att det här var en kvartsfinal var inramningen av träningsmatchskaraktär. Mestadels var det bara… tyst. Man kunde höra spelare och ledare ropa saker till varandra. En stor anledning till den uteblivna stämningen är så klart det faktum att supportrar till Halmstad uppmanat till bojkott av matchen på grund av att BP nominerat Fredrik Reinfeldt som ny SvFF-ordförande och klubbens hantering av VAR-frågan. Visserligen tog sig, enligt BP, ett 80-tal HBK-supportrar till Grimsta ändå men de anhängarna som vanligtvis är röststarka på läktaren stannade uppenbarligen hemma.

MATCHENS HÄNDELSE

Tim Rönnings dubbelräddning i 71:a minuten. Först höll en touch på ett Wilmer Odefalk-avslut på att ställa honom helt, men på något vis lyckades nyförvärvet från Elfsborg vända om och rädda bollen på mållinjen. På returen var dock Nikola Vasic först och då kändes ett 1-0-mål för BP givet. Men Rönning räddade på nytt.

FRÅGETECKNET

När lämnar någon BP-målvakt? Nyligen valde klubben att låna in Lucas Bergström från Chelsea och han kastades in mellan stolparna mot Halmstad. På bänken satt både Filip Sidklev och Lucas Hägg-Johansson. Med tanke på att Bergström just lånats in lär tanken vara att han ska spela. Då borde rimligtvis någon annan keeper tacka för sig. Fotbollskanalen har tidigare kunnat berätta att unge Sidklev dragit till sig intresse från Elfsborg (som nu värvat in en annan målvakt) och schweiziska storklubben Basel. Talangen kan alltså mycket väl säljas framöver.

MATCHENS SPELARE

3: Tim Rönning. Jag gillade flera HBK-spelare, exempelvis nya islänningarna Gisli Eyjolfsson och Birnir Snaer Ingason som ser ut att förstärka laget, men det är svårt att runda Rönning efter den nämnda dubbelräddningen och en hållen nolla.

2: Alexander Jensen. En klasspelare i allsvenskan. Spelar med ett stort självförtroende och visade upp sin fina högerfot mot HBK.

1: Phil Ofosu-Ayeh. Ytterligare en väldigt bra högerback på allsvensk nivå. Matchvinnare med sitt nickmål i förlängningen och alltid outtröttlig på sin kant.