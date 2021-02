FEM SPANINGAR: "Därför kan målfesten bli viktig för AIK"

AIK-dominans

AIK var överlägset AFC. Bortsett en femminutersperiod efter tidiga 1-0, då gästerna styrde spelet, så var det hemmalaget som dominerade den här matchen. AFC var ofta obeslutsamt och slarvigt. Det utnyttjade AIK, som kunde ha lett med mer än 3-0 i paus. Bartosz Grzelaks mannar låste ofta fast AFC på bortalagets egen planhalva, fyllde på med många spelare i offensiven, kom runt på kanterna och utnyttjade flera av lägena man skapade.

Därför kan målfesten bli viktig för AIK

Säkerligen hade AFC ett hopp om att kunna höja sig till den andra halvleken, men åkte direkt på en käftsmäll. Filip Rogic styrde in 4-0 redan i den 47:e minuten och då fanns det så klart inte mycket kvar att spela om för gästerna. AIK saktade heller inte ner och möjligtvis hade man vikten av en bra målskillnad i huvudet. Slutar man på samma poäng som Hammarby, som man möter på bortaplan i sista gruppspelsomgången, är det nämligen målskillnad som avgör. Fortfarande lika? Då är det antal gjorda mål och därefter inbördes möten som gäller, innan lägst disciplinära poäng (gula och röda kort) och till sist högst rankning (fjolårets tabellplacering) avgör. AIK slog ju Oskarshamn med 2-1 och nu AFC med 4-0, medan Bajen vann med 4-1 mot AFC och möter Oskarshamn under söndagen. Lördagens målfest kan helt enkelt bli väldigt viktig för AIK i slutändan. Vinner Hammarby med 1-0 mot Oskarshamn räcker det med kryss på Tele2 Arena den 7 mars för att AIK ska säkra kvartsfinalplatsen. En hel del talar väl dock för att Bajen slår smålänningarna med större siffror än så.

Goitom har levererat när det behövts

Fram till förra matchen, då Bojan Radulovic tvingades kasta in handduken på grund av skada, såg AIK:s tränarstab ut att vilja satsa främst på Radulovic och Filip Rogic som nia och tia. Henok Goitom har helt enkelt sett ut att få kämpa för sin plats i startelvan. Men 36-åringen har visat både genom sina uttalanden i media, och framför allt prestationer på planen, att han inte tänker ge sig utan just en kamp. Mål mot Oskarshamn senast, mål mot AFC nu. Räkna inte ut AIK:s lagkapten än.

Otieno var bra på ovan position

På grund av flera sjukdomar och skador i truppen tvingades AIK skjuta in Mikael Lustig som mittback mot AFC. Vänsterbacken Erick Otieno fick därför chansen som högerback. Och han klarade av kantskiftet på ett bra sätt. Alla vet att hans speed är något alldeles extra och i den här matchen var han också ett hot med sina inspel. Tidigt in i första halvlek slog han ett inlägg med sin högerfot som blev totalkatastrof, men en stund senare fick han till en volleylobb på Henok Goitoms panna som gav 2-0 och fick en att undra om det inte var Mikael Lustig som skickat in bollen i straffområdet. Värt att nämna är också att mittfältaren Bilal Hussein fortsätter att ta kliv. Han tar för sig även fysiskt. De tekniska kvaliteterna har ju funnits där länge.

Ilsk Melkemichel

Det är ingen nyhet för de som följer svensk fotboll att Özcan Melkemichel är en tränare som visar sina känslor utåt. När AIK gjorde 1-0 redan i den åttonde minuten bad han flera avbytare att värma upp. Efter 2-0 kallade han till sig Marwan Baze och Tim Hartzell och gav dem en rejäl skrapa ute vid långsidan. I paus gjorde han ett trippelbyte. Både Baze och Hartzell fick kliva av. Det svänger om AFC:s tränare.