FEM SPANINGAR: Därför var Hellberg irriterad efter matchen

Gefle IF

HAR HÄNT MYCKET PÅ ETT ÅR

För ett år sedan tog Kim Hellberg över Hammarby och till en början var det svajigt och laget tog sig inte vidare från Svenska cupens gruppspel. Spelet hackade och flera spelare saknade mod och var tveksamma.

Ett år har gått och under lördagens drog tävlingssäsongen 2025 igång.

I den första halvleken mot Varberg var det tydligt att det har hänt väldigt mycket på ett år. Nu såg Kim Hellberg lag färdigt ut. Kemin mellan spelarna och kombinationsspelet imponerade. Återerövringsspelet var vasst och motståndaren kom knappt över på Bajens planhalva.

Det var klasskillnad i 65 minuter.

MÅSTE BLI BRA PÅ ATT AVGÖRA MATCHER

Det såg bra ut med det snabba passnings- och kombinationsspelet. Men för att vara lyckat måste det mynna ut i mål. Och det blev lite för mycket av det här kombinationsspelet. Det saknades spelare som på egen hand kan slå ut sin motståndare och hota. Och det är väl här som Bajen har utmaningar.

Jusef Erabi borde ha gjort mål, men träffade stolpen. Hampus Skoglund var fri, men lyckades inte få in bollen i mål. Och efter 65 minuter slarvade Paulos Abraham och matchen fick ett annat ansikte. Abraham borde ha gjort det mycket bättre när Hammarby kom tre mot en in i Varbergs straffområde. Han hade chans att sätta Erabi i ett jätteläge, men slarvade och slog bollen till en motståndare. Kontring och 1-1. Sedan tappade Bajen fart och mod som man hade i den första halvleken.

MATCHENS HÄNDELSE

Kim Hellberg var tjurig. Inte så konstigt efter 1-1 hemma mot Varberg. Det var en missräkning. På presskonferensen efter matchen var det tydligt att Hellberg var irriterad. Efter att ha fått flera frågor så undrade han till slut varför alla frågor gick till honom och varför inte Roar Hansen fick några: "Varberg gjorde ju en supermatch". Sedan var Hellberg märkbart störd över att inte ha spelare som kan slå ut sina motståndare. Han tog ett par gånger upp att Montader Madjed inte var med och på frågan om han och Hammarby letar efter den typen av förstärkning så var han tydlig och sa: "Ja". Det är ingen vågad gissning att Hellberg syftar på att han vill ha in en högerytter. Mot Varberg utgick Nahir Besara från den positionen men flyttade in centralt och blev mer av en tia tillsammans med Boudah. Så den som ligger pyrt till om en ny spelare kommer in är gissningsvis Boudah.

FRÅGETECKNET

Spetsen framåt. Mot Varberg var Jusef Erabi nia och Abdelrahaman Boudah tia. Boudah hade inte ett avslut och Erabi hade ett där han borde ha gjort mål, men träffade stolpen. Erabi var nära att säljas i sommar och både han och Hammarby hoppas på en affär den här sommaren. Då måste han spela. Är han given? Han utmans inte riktigt och lär få spela. Men av det vi sett hittills i år så måste han visa mer. Och jag tror att Erabi hade mått bra av att ha spelare som kan slå ut motståndare och servera honom lägen i straffområdet.

MATCHENS BÄSTA SPELARE

3: Tesfaldet Tekie. Snabb och bra i passningsspelet.

2: Hampus Skoglund. Fick ett stort ansvar på högerkanten och gjorde det bra. Slog inlägget till 1-0 och bra löpning innan han var nära att göra 2-0.

1: Isak Bjerkebo. Snabb och bra i omställningar.