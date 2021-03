FEM SPANINGAR: ”Djurgården - och lagets bredd - imponerar”

Allt avgjort redan i första minuten

Rasmus Schüller, Axel Wallenborg, Erik Berg, Jesper Nyholm, Isak Hien, Emir Kujovic, Magnus Eriksson, Aslak Fonn Witry, Jacob Une Larsson och Emmanuel Banda var borträknade inför matchen. Och på uppvärmningen klev Haris Radetinac av. Sjukdoms- och skadebekymmer hade Djurgården gott om mot Kalmar. Om det öppnade dörren på glänt för ett KFF-mirakel och en 5-0-seger, som krävdes för småländskt avancemang till kvartsfinal? Absolut inte. Redan i den första minuten tog Djurgården död på de rödvitas hopp (om det nu fanns något) om slutspel när man gjorde 1-0 genom Edward Chilufya.

ANNONS

Naivt, Kalmar

Djurgården slog heller inte av på takten. Ett naivt Kalmar, som tappade boll i fel lägen och inte verkar ha greppat vad en markering innebär, släppte in 2-0 redan i den tionde minuten när Kalle Holmberg helt ren fick nicka in bollen i nät. I den 18:e minuten satte Edward Chilufya 3-0 efter att KFF återigen spelat in bollen centralt i plan, blivit av med den och blottat sig totalt. Henrik Rydströms gäng fortsatte att våga spela och försökte kortpassa sig igenom Djurgården och jag förstår att det är hela idén som Kalmar jobbar utifrån nu, att man ska kunna rulla ut sitt motstånd likt Sirius gjorde i fjol, men oj oj vad det finns att jobba på inför den allsvenska premiären för den återvändande tränaren. Klaffar inte spelet bättre framöver kommer Kalmar släppa in enorma mängder mål på bolltapp i uppspelsfasen. Sen ska det tilläggas att KFF blev bättre ju längre den första halvleken led och man reducerade välförtjänt i den 42:a minuten. Kort därefter var man väldigt nära att även göra 3-2 innan paus.

ANNONS

Rydströms tankar kittlar, men det finns ett men

I början av den andra halvleken fortsatte Kalmar att visa vad som är intressant med deras spelsätt om de lyckas få ordning på det. Bortalaget rullade boll och Djurgården fick springa mycket. Hemmalagets nye keeper Aleksandr Vasiutin tvingades till en svettig dubbelräddning tidigt och efter drygt tio minuter sköt Kalmar tätt utanför ena stolpen. Samtidigt uppstod ytor bakåt och Djurgården kontrade en hel del. Plötsligt slarvade också KFF med boll långt ner på egen planhalva, och så var det 4-1 efter en dryg timmes spel. Ja, visst är Rydströms tankar kittlande, men just nu ser laget mest bara sårbart ut.

Djurgården - och lagets bredd - imponerar

Jätteomsättning i truppen i vinter och många namn på frånvarolistan. Men Djurgården har sett väldigt stabilt ut under det här cupgruppspelet och med tanke på förutsättningarna är det ett rejält styrbesked man gett inför säsongen. Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöfs mannar imponerar helt enkelt. Och det går inte att klaga på bredden i den blårandiga truppen. Det säger väl sig självt efter en sådan här match men kikar man på lagbygget finns det egentligen två bra spelare på varje position. Det kommer vara viktigt för Djurgården i år. Nu ser man för övrigt ut att få hemmaplansfördel i kvartsfinalen.

ANNONS

Det lossnade för Holmberg

Det går enkelt att konstatera att det håller på att lossna ordentligt för Edward Chilufya, som satte två bollar i den här matchen efter hattricket mot Umeå senast. Men ändå är det väl Kalle Holmbergs fyra poäng (två mål och två assist) som ska framhållas nu. Han fick inte näta i överkörningen mot Umeå men nu small det till. Viktigt för Holmberg, som utmanas av nyförvärvet Joel Asoro inför den nya säsongen. Även om det lär dröja innan Asoro är i form. Det är inget snack om att Holmberg är en vass allsvensk forward och kan Djurgården få igång både honom och Asoro, och alternera mellan de två utifrån matchbilder och läge under säsongen, så har de andra lagen i allsvenskan något att se upp med. Det är två helt olika spelartyper som kan ge laget en lyxig flexibilitet. Och då finns Emir Kujovic i truppen också.