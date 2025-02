FEM SPANINGAR: "Falk lär pusta ut"

Gefle IF

MODIGT KARLBERG

Ett Karlberg fullt av energi inledde piggt. Men när matchen "satte sig" efter ett gäng minuter fick hemmalaget besvär med Norrköpings kvalitet i vissa lägen. I den 24:e minuten borde exempelvis Christoffer Nyman ha gjort 1-0, men han brände ett jätteläge inne i boxen. Fyra minuter senare tog han revansch på sig själv genom att sätta dit ledningsmålet istället. Men det ledde inte till en situation där luften gick ur Karlberg och Peking kunde börja visa hela sitt register.

För hemmalaget, som vill vara ett lag som dominerar bollinnehavet, slutade inte försöka gå till attack. Man gick in aggressivt i presspelet och det såg ut att stundtals stressa Norrköping på en snöig konstgräsmatta. En hel del gånger var Karlberg inte skickligt nog för att ta sig fram i farliga lägen, då tog det stopp på någon Peking-spelare varpå gästerna kunde hota framåt istället, men modet fanns hela tiden där. Vid några tillfällen lyckades också ettan-laget borra sig igenom Norrköpings försvar på ett sätt som slutade i en farlighet. Men skärpan för att få till en kvittering var inte där fullt ut.

RÄTTVIS PEKING-SEGER

Mindre än en halv minut in i den andra halvleken lönade sig Karlbergs aggressivitet. Man vann boll på offensiv planhalva och på en målvaktsretur tryckte Kamil Dudziak in 1-1 via stolpen. Märkligt nog kändes det ganska logiskt. Därefter svängde det rätt mycket fram och tillbaka. På den hala snötäckta plastmattan blev vissa situationer lite slumpartade. Peking skapade vassa målchanser men det tog lite tid innan man fick till ett rejält tryck mot motståndarmålet. Med 20 minuter kvar gjorde man dock 2-1 på straff och därefter blev man blåst (?) på ett rött kort på Karlbergs keeper Cem Alpek som såg ut att ta bollen med handen utanför straffområdet. Överlag kroknade hemmalaget och i slutändan blev det det här en fullt rättvis IFK-seger. Men Karlberg ska ha kredd för att de gjorde ett piggt försök att fälla giganten.

För nye Peking-coachen Martin Falk är det nog väldigt skönt att ta sig ur en sådan här match med tre poäng. Jag gissar att han pustar ut över att slippa trycket som en tidig missräkning skulle innebära. Förutsättningarna var vad de var med tanke på snöfallet, och att möta ett inspirerat skrällgäng som Karlberg då kan vara en rysare så här tidigt in på ett nybygge.

MATCHENS HÄNDELSE

Matchen bröts tillfälligt i den 80:e minuten på grund av snöfall på Hammarby IP. Flera traktorer fick skotta bort snö från linjerna och planen. De tillresta Peking-supportrarna passade då på att ha roligt under tiden. Ramsor som "Ploga planen, alé alé" och "Ett varv till" sjöngs, och bortaklacken gjorde även vågen med traktorchaufförerna. Åtminstone en av de som körde svarade genom att bli en del av vågen, till supportrarnas stora förtjusning. När en annan bommade att lyfta sina händer möttes han istället av humoristiska burop. Svensk fotboll har många fina sidor.

FRÅGETECKNET

Varför ge sig på motståndarsupportrar? Och vid en arena i samband med match, då vilken typ av supporter som helst kan hamna i kläm eller bli skrämd? Det är bara tröttsamt. Kvällens match blev försenad med en halvtimme på grund av stök inför avsparken.

MATCHENS BÄSTA SPELARE

3: Christoffer Nyman. Den rutinerade forwarden har så klart gjort bättre matcher i sin karriär och han brände ett jätteläge, men det är kring honom det händer saker i Peking och han gjorde viktiga 1-0-målet.

2: David Moberg Karlsson. Stod för assisten till IFK:s 1-0-mål och var ytterst nära att borra in ett läckert 2-1-mål i andra halvlek. Det går att se hans kvalitet även i en sådan här, snödrabbad, match i februari.

1: Augustin Muyenga. Han försvann lite ur matchbilden i den andra halvleken men Karlbergs högerytter imponerade på mig i första halvlek. Utmanade hela tiden på sin kant. Det finns flera hemmaspelare jag skulle vilja plussa för, men Muyengas mod och kvickhet piggade upp för mig.