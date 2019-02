FEM SPANINGAR: "Fin AIK-comeback av Anton Salétros"

Stabil seger för "Gnaget"

1-0 och tre förväntade poäng på hemmaplan för AIK. Insatsen? Helt okej. Men det sprudlade inte om de svartgula spelarna. Det var stabilt, inte särskilt mycket mer. Efter att J-Södra jobbat sig till några halvfarliga lägen i inledningen av matchen tog AIK över rejält och efter att de fått in 1-0 i den 15:e minuten kunde ”Gnaget” så klart spela med ett lugn som är svårt för ett lag från superettan att rubba. Sett över 90 minuter vann AIK välförtjänt och de kunde ha gjort fler mål. Samtidigt går det inte att kalla segern för kassaskåpssäker för bortalaget var heller inte totalt ofarligt i den andra halvleken. Bäst på planen? AIK:s högerback Daniel Sundgren. Han öste på rejält på sin kant och ser ut att vara i riktigt fin form.

Hur var AIK:s nyförvärv?

Anton Salétros skriver jag mer om nedan, men även backen Daniel Granli och forwarden Chinedu Obasi fick speltid för AIK i den här matchen. Granli spelade 90 minuter och sattes inte på några större prov i defensiven. Offensivt ser man att norrmannen kan bidra med en fin fot, men det kommer krävas bättre motstånd för att avgöra hur bra 24-åringen är. Sett till hans cv går det inte att förvänta sig att han direkt ska kunna ersätta Alexander Milosevic kvalitetsmässigt (framför allt tappar man tydliga ledaregenskaper) och svaret på hur väl han kommer kunna fylla den luckan får vi avvakta med att ge ett svar på. Obasi då? Han hoppade in med en halvtimme kvar och hann inte visa upp sig allt för mycket, men det är tydligt att blicken för spelet och tekniken finns kvar inom honom. För AIK handlar det om att få Obasi i form. Då kommer han göra stor nytta. Mot J-Södra var forwarden nära att göra 2-0 med tio minuter kvar att spela, när han elegant slet sig loss i straffområdet och avslutade längs med marken. Det skottet räddades av Frank Pettersson.

Fin comeback av Anton Salétros

Nyligen återvände Anton Salétros till AIK, efter ett halvår i ryska Rostov. Mittfältaren lånas hem fram till sommaren och mot J-Södra visade han klass direkt. Han klev in i luckan på planen som Kristoffer Olsson (såld till Krasnodar) lämnat efter sig och det var en rejält taggad 22-åring som gjorde comeback på Friends Arena. Salétros var pigg, löpvillig och visade upp en ständig vilja att få boll. Nyförvärvet var en av AIK:s absolut bästa spelare i den här matchen och i början av den andra halvleken var han nära att trycka in ett snyggt 2-0-mål, men Frank Pettersson stod i vägen för det tunga skottet som Salétros fick på efter att ha lurat bort bortaförsvaret inne i straffområdet.

Protest mot konstgräs i allsvenskan

AIK-supportrar hängde inför matchen upp en banderoll med texten: ”Nej till platsgräs i svensk fotboll”. I paus fylldes det på med banderoller som det bland annat stod: "Allsvenskan 2019: 135 matcher på plats, 105 matcher på gräs. Värdigt svensk fotboll?". Den här matchen spelades på just konstgräs, eftersom de svartgula nu flyttat in på Friends Arena under försäsongen. En tillfällig plastmatta har rullats ut och den ska sedan bort till den allsvenska premiären. AIK har i sin kommunikation varit tydlig med att det inte är ett alternativ för klubben att regelbundet spela på konstgräs, men att en flytt in till Friends Arena istället för att lägga träningar och matcher på Skytteholms IP ger ett viktigt lyft för verksamheten under försäsongen.

Kaos i J-Södra inför matchen

Jönköpings uppladdning inför matchen har varit allt annat än optimal. Under lagets träningsläger i Spanien insjuknade en stor del av truppen och åtta magsjuka spelare tvingades resa hem senare än tänkt till Sverige. De landade först i onsdags, enligt Jönköpings-Posten. Tidningen skrev i dagarna att J-Södra till och med övervägt att försöka få matchen mot AIK flyttad.