FEM SPANINGAR: "Hammarby borde kunna se bättre ut"

Hammarby-dominans

Det blev en väntad matchbild i den första halvleken. Falkenberg backade hem, och Hammarby hade bollen. I princip hela tiden. Men Bajen spelade också lite kladdigt till en början och det var faktiskt Falkenberg som avlossade första skottet i ett hyfsat avslutsläge, efter en kvarts spel. Gästerna tog sig också till en del intressanta lägen på offensiv planhalva. Men så kom det där förlösande grönvita målet som alla bara satt och väntade på i och med den stora hemmadominansen, i den 33:e minuten, och då var det på sätt vis redan god natt för FFF. Två minuter senare kom 2-0 på en hörna.

Falkenberg tog sig tillbaka in i matchen

Men Christoffer Anderssons gäng väckte på något mirakulöst vis liv i matchen efter paus. Mycket tack vare Wilhelm Ärlig. I den 53:e minuten pangade han in en halvvolley till 2-1. Målet kom lite från ingenstans och efter att en långboll nått rätt adress. Och det var inte som att Hammarby reagerade bra på den väckarklockan. Falkenberg skapade två farligheter till efter målet och kunde ha kvitterat. Efter ett tag stabiliserade hemmalaget upp saker och ting, men det går inte att säga att de fick igång sitt spel. Särskilt många grönvita supportrar på plats på Tele2 Arena kan inte ha känt en oro för att Falkenberg skulle göra 2-2 men Bajen var heller inte särskilt nära att få in ett tredje mål för kvällen. Hemmalaget skapade egentligen bara en riktigt vass chans och den kom på tilläggstid. Nej, i den andra halvleken var det ett slött och passivt Hammarby som misslyckades med att vara det skickliga återerövringslaget som Marti Cifuentes vill att man ska vara.

Det borde kunna se bättre ut, Hammarby

Falkenberg ramlade ur superettan i fjol och sedan åren i allsvenskan har extremt mycket hänt i truppen. Man har en ny tränare i Christoffer Andersson och det är svårt att veta var de gulvita står inför ettan-säsongen. Dessutom är svenska cupen så klart ingen prioritet för laget, som främst siktar på att ta sig tillbaka till eliten. Tar man med allt det i beräkningarna var det väldigt vanskligt att på förhand bedöma vilken typ av värdemätare det här skulle bli för Hammarby. Därför är det också märkligt att Marti Cifuentes lag inte såg bättre ut än vad de gjorde. Nye tränaren håller visserligen på att sätta sin spelidé och någon form av ”tid” ska han väl få för att kunna göra det, men med den här typen av prestationer blir det svårt att ens gå vidare från gruppen med tanke på att en repris på fjolårets final väntar i den sista och avgörande gruppspelsmatchen mot Häcken (som för övrigt slog Ytterhogdal med 13-0 under söndagen).

Paulsen hänger löst?

Nye tränaren Marti Cifuentes verkar älska Richard Magyar, och även Mads Fenger tycks vara en tidig favorit hos spanjoren. Det var känslan jag fick under Bajens träningsläger nere i Spanien och det var de två som bildade mittlås mot Falkenberg. Dessutom finns nyförvärvet Edvin Kurtulus samt veteranerna Jon Gudni Fjoluson (skadad just nu) och Björn Paulsen i truppen. Lägg till att nye ”sexan” Loret Sadiku också kan spela mittback, precis som ytterbacken Simon Sandberg. Kampen om de två platserna centralt i backlinjen är knalltuff och lär få konsekvenser för en eller flera spelare i truppen. Publikfavoriten Björn Paulsen ser i dagsläget ut att ligga mest risigt till. För visst måste det finnas en plan om att utvecklingsbare Kurtulus ska få sin speltid i år? Allt annat vore märkligt och då är det svårt att se Paulsen få en betydande roll i det här laget. Kanske kan det bli en flytt hem till Danmark redan i sommar. Frågetecknet runt skadade Fjoluson är så klart också stort. Vad kommer han tillbaka i för form?

Lugnande besked kring Mayckel Lahdo

Hammarbys lovande ytter Mayckel Lahdo klev av i den andra halvleken. Men 19-åringen, som Marti Cifuentes sagt kommer bli en viktig spelare för laget redan i år, lär snart vara redo för spel igen. Enligt Bajen-tränaren tog man av Lahdo mest som en försiktighetsåtgärd efter att han fått en liten känning i låret. ”Det är inget allvarligt”, säger Cifuentes.