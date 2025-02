FEM SPANINGAR: Här är Djurgårdens frågetecken

OERHÖRT SVAG FÖRSTA HALVLEK

Det var inte riktigt det man hade förväntat sig, att Oddevold skulle dominera den första halvleken mot Djurgården. Men så var det. Hemmalaget hade mycket mer vilja och Djurgårdens spelare var passiva och laget var vidöppet. Det var inte två-tre spelare som var svaga utan det var ett helt lag som klappade ihop.



Oddevold ledde med 2-0 efter nio minuter. Å ena sidan gjorde man det väldigt bra och spelade en fin fotboll och hade flera spetsiga spelare, å andra sidan var det riktigt svagt av Hampus Finndell vid 0-1 och av Adam Ståhl vid 0-2. Först slog Finndell en dålig passning bakåt till Jacob Une, som hamnade snett på det och rev ner en motståndare utanför eget straffområde. Frispark. Inlägg, Finndell tappade markering och Daniel Krezic nickade in 1-0.



Sedan klarade inte Adam Ståhl av att hålla bollen och täcka bort Krezic, som bröt och Oddevold kontrade in 2-0.Inför den sista omgången leder IFK Göteborg gruppen på sex poäng, före Djurgården på fyra. Då möts lagen på 3Arena i Stockholm. Så Djurgården måste vinna den matchen för att ta sig till slutspel.Flera av Djurgårdens spelare sa efter 2-2-matchen mot Oddevold att man har fördel i den sista omgången eftersom man har hemmaplan. Hemmaplan är så klart bra att ha, men den största fördelen har så klart IFK Göteborg eftersom det räcker med en poäng för att gå vidare.Tre byten i halvtid. Jani Honkavaara var arg och gjorde tre byten i halvtid. Ut med Hampus Finndell, Oskar Fallenius och August Priske - in med Patric Åslund, Nino Zugelj och Santeri Haraala. Det gav effekt. Djurgården fick in tre spelare med kvalitet och som visade vilja, något som smittade av sig. Plötsligt var det mest spel på Oddevolds planhalva.Flera. Ett frågetecken är så klart hur Djurgården kommer att klara av ett liv utan Deniz Hümmet? August Priske startade i den rollen mot Oddevold, och var precis som hela laget, svag. Santeri Haarala kom in i halvtid och gjorde det bra. Två väldigt olika spelare. Priske passar kanske bättre som en ren nia och han kan både klara av det felvända spelet och även gå i djupet. Haarala är mer en lirare som är bra på att skapa chanser. Jag tror att Priske är den som står på tur att nu få chanser i cupen och i Europa, och då är det upp till honom att leverera. Men känslan här och nu är att han inte är redo att vara den färdiga spelaren som ska vara Djurgårdens nummer nio. Så Djurgården lär värva en ny forward.Ett annat frågetecken är de sittande mittfältarna. Hampus Finndell imponerade inte mot Oddevold och låg bakom 0-1-målet, och tidigare har han legat bakom mål mot Mjällby, och Ilves. Han startade nu med Daniel Stensson. Stensson hade det ganska jobbigt under Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf, men under Roberth Björknesjö höjde han sig och var bra. Laget har även Rasmus Schüller, som har haft det hackigt med skador, något som gjort att det nu är ett tag sedan som han levererade på en hög nivå. Man har också Albin Ekdal, som inte får spela. Kanske är det så att Djurgården har flera sittande som är helt okej/bra, men att med sina ambitioner borde ha någon som är ännu bättre än så? Det blir spännande att följa.

MATCHENS SPELARE

3: Daniel Krezic. Var avgörande och gjorde ett mål och hade stor del i det andra.



2: Adam Stroud. Visade flera gånger i första halvlek upp sin spets i sin snabbhet. Låg bakom mycket på sin högerkant och där hade Djurgården problem. Adam är lillebror till Mjällbys Elliot Stroud. Och tydligen finns två ännu yngre bröder som är minst lika stora talanger.



1: Patric Åslund. Bra inhopp och visade att han ska starta.