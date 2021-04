FEM SPANINGAR: "Här är Hammarbys nya Odilon"

Hur är det ens möjligt att Hammarby ledde i halvtid?

Herregud, vilken tur… Så tänkte nog Djurgården-tränarna Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf när Gustav Ludwigsons felträff prickade Aziz Ouattara till 1-0 i den 17:e minuten i derbyt i cupsemifinalen på Tele2 Arena. Visst, det var en fartfylld och rolig inledning på matchen med anfall och halvchanser åt båda håll, men det var inget roligt mål att släppa in. Samtidigt förstås desto roligare att göra. Det syntes när Ouattara gjorde ett tappert försök med att utföra Cristiano Ronaldos välkända målgest. Djurgården hade sedan i princip allt i offensiv väg och prickade ribban tre(!) gånger. Ekdal och Eriksson sköt i ribban, medan Chilufya nickade i virket. Djurgården hade även fler chanser än så, men fick inte hål på Hammarby. Gustav Ludwigson var förvånad över att Hammarby fortfarande var i ledning i halvtid, och han var sannerligen inte ensam om det.



Efter tre ribbträffar i första tryckte Djurgården även på för ett kvitteringsmål i andra halvan av matchen, men åter utan lycka. Djurgården träffade inte virket igen, men hade gott om målchanser för ett 1-1-mål. Albion Ademi och Rasmus Schüller var nära med giftiga avslut, medan Emir Kujovic nickade tätt över mål. Visst, Bajen kom även till ett par lägen genom kontringar, men Djurgården var närmast mål i andra akten. Djurgården föll därmed i slutändan på eget bevåg, laget satte helt enkelt inte sina chanser och då vinner man inga matcher. Djurgården borde ha vunnit den här semifinalen, men var inte kliniskt nog och därmed får nu Hammarby fira derbyseger och en finalplats i cupen. Djurgårdens spelare och ledare kommer i sin tur få leva i frustration till nästa veckas premiär.

Ekdal i fokus, såklart

Släkten är värst brukar det heta. Under söndagen var Hjalmar Ekdal i självklart fokus inför derbyt. Även om han aldrig gjorde en match med Hammarby, så lämnade han just Bajen för spel i Djurgården inför den här säsongen. I år har han kommit till spel i samtliga cupmatcher och under söndagen startade han mot Hammarby i cupen. Då riktades strålkastarljuset mot honom direkt, då han inte fick iväg bollen från straffområdet och i stället spelade till Gustav Ludwigson, som sedan sköt på Aziz Ouattara in i mål till ledning för Bajen. Ekdal var senare nära att få revansch, men prickade i stället ribban. Det här var inte 22-åringens dag. Många i Djurgården tror på Ekdal och det ska bli intressant att följa den talangfulle backen i år. Samtidigt är det klart att Djurgården har långt ifrån en lika stark backlinje, som under guldsäsongen 2019, då Marcus Danielson var en del av lagets defensiv.

Här är Hammarbys nya Odilon Kossounou

Odilon Kossounous resa från Elfenbenskusten, via Hammarby och ut i Europa är vid det här laget välkänd. Hammarby uppges ha dragit in runt 40 miljoner kronor på spelaren och kan tjäna mer därtill vid en framtida flytt för backen, som kopplas ihop med några av Europas bästa klubbar. Odilon gjorde endast tre matcher i svenska cupen och nio matcher i allsvenskan, vilket säger lite om ivorianens helt otroliga resa. I år kan kanske Aziz Ouattara, 20, göra en liknande resa? Nu ska man självklart inte förvänta sig att han blir såld i sommar för 40 miljoner kronor, men kanske för en bra summa i framtiden. Ouattara kommer från samma akademi som Odilon i Elfenbenskusten (Asec Mimosa), var i fjol ordinarie i IK Frej i ettan och gjorde mot Djurgården sitt andra framträdande i Bajen-tröjan i år. Ouattara är fortfarande ”valpig” och gick bort sig ett par gånger mot Djurgården, men lär bli bättre. Odilon var heller inte klockren i fjol, snarare en säkerhetsrisk emellanåt, och Bajen lär även få ha tålamod med Outtara. Talangen finns dock där och det ska bli spännande att följa hans resa under 2021. Målet mot Djurgården lär också ge extra självförtroende, även om det var ett turligt sådant.



Djurgården hade vid seger mot Hammarby blivit klart för Europa Conference League-spel i sommar, men i stället vann Hammarby och har nu fortsatt chans att få spela i Europa i år vid seger mot Häcken i finalen. Samtidigt kan Djurgården fortfarande få Europa-platsen om Hammarby förlorar i finalen. Djurgården slutade på fjärde plats i fjol, samtidigt som Häcken redan är Europa-klart, vilket innebär att Djurgården i sådana fall får den sista kvalplatsen. Både Hammarby och Djurgården vill såklart spela i Europa i år av flera skäl. Det finns pengar att hämta, även om det ännu är oklart hur mycket det kan tänkas handla om med tanke på att Europa Conference League för första gången ser dagens ljus. Samtidigt har båda Stockholmslagen revansch att utkräva från fjolårets Europa-spel.