FEM SPANINGAR: "IFK Göteborgs anfallare används inte på rätt sätt - lär värva en ny"

Många individuella misstag

Vid 0-1 lät IFK Göteborg Mohammad Fazal sprinta iväg längs vänsterkanten och ta sig in i straffområdet. Där gick Oscar Wendt in på kropp så att det blev straff. Vid 0-2 gick båda mittbackarna Gustav Svensson och Sebastian Hausner på Yoann Fellrath. Nordic slog ett högt uppspel på sin anfallare Yoann Fellrath, och han nickskarvade förbi båda mittbackarna så att Johannes Tahan fick ett friläge från mittplan och satte matchens andra mål. Och vid Nordics tredje mål var IFK Göteborgs vänstersida passiv så att hemmalaget kunde måtta ett inlägg över motståndarnas backar och till den bortre stolpen där Fellrath nickade bollen i mål.

