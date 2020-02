FEM SPANINGAR: "Konstigt - men Bajens match kunde blivit något totalt annorlunda"

STOCKHOLM. Hammarby slog Varberg med 5-1 i svenska cupen under måndagen. Här är Fotbollskanalens Martin Peterssons fem spaningar från matchen.

Båda Hammarbys kaptener på bänken

När Hammarby släppt sin startelva till matchen sökte sig säkert mångas blickar till avbytarbänken. På den satt nämligen båda lagets kaptener, mittbacken David Fällman och centrale mittfältaren Jeppe Andersen. Konkurrensen är tuff och i deras frånvaro fick Richard Magyar ta hand om bindeln. Men kanske saknade de grönvita just Andersen under den första halvleken? Varberg rann igenom en rad gånger och centralt klarade inte Bajen av att täppa till.

Otrolig första halvlek - kunde stått 4-2 till Varberg i paus

Hammarby kan tacka sin fina offensiv för att de ledde med 2-0 i paus. Halvleken började med att Aron Johannsson brände två stora lägen (en klack och en nick från nära håll) och även om de grönvita släppte till någon chans bakåt så fortsatte man att mala på framåt. I den 27:e minuten stod det också 2-0, efter att nämnde Johannsson lyckats på tredje försöket (öppet mål från en meters håll) och Alexander Kacaniklic tryckt in en volley. Men de första 45 minuterna var långt ifrån bara frid och fröjd för Hammarby, som läckte defensivt. Varberg spelade med en stor oräddhet och bland annat hade yttern Daniel Krezic ett övertag på sin kant. Faktum är att bortalaget skapade fyra-fem riktigt bra chanser, varav ett läge ledde till ett bortdömt mål. Tillspetsat skulle man kunna säga att det hade inte hade varit chockartat om Varberg lett med 4-2 i paus. Hammarby slarvade en hel del och var inte tillräckligt tempostarkt eller tekniskt skickligt. Det svänger om Bajen.

En storseger som kunde blivit något totalt annorlunda

I inledningen av den andra halvleken fortsatte Hawaii-scenerna på Tele2 Arena. Varberg skapade nämligen flera farligheter under de första minuterna, innan Alexander Kacaniklic sköt in 3-0 till Hammarby i den 51:a minuten. Med tanke på hur matchen varit innan målet kändes det ändå inte helt avgjort, men sex minuter senare bjöd Varberg på spiken i kistan. Målvakten August Strömberg tappade ner ett inlägg till Aron Johannsson, som enkelt kunde stöta in 4-0 i öppet mål. Visst gav Hammarby bort flera jättechanser till Varberg därefter och i den 66:e minuten reducerade Alexander Johansson till 4-1, men fyra mål var så klart för mycket att hämta upp för gästerna. Det känns konstigt att skriva att Bajen vann stort men att den här drabbningen kunde ha slutat totalt annorlunda, men så är faktiskt fallet. Det här mötet var av det mer speciella slaget.

Zlatan en allt mer engagerad delägare

När Zlatan Ibrahimovic blev delägare i Hammarby i november förra året ställde sig alla frågan: hur engagerad kommer han att vara? Den senaste tidens händelseutveckling åtminstone tyder på att Milan-stjärnan faktiskt försöker vara delaktig och bidra på olika sätt. 38-åringen var på plats på Tele2 Arena under måndagen och bara det är en signal till omvärlden om att han vill något med Bajen. För Ibrahimovic vet ju mycket väl vad utfallet av att han går på en Hammarby-match blir: skriverier och uppståndelse. Bajen är heller inte sena med att utnyttja kraften i Zlatans namn. Senast när Abdul Khalili presenterades var sportchefen Jesper Jansson snabb med att påpeka att Ibrahimovic hjälpt till att övertyga Khalili.

Paulinho osynlig i tävlingsdebuten

Hammarbys nyförvärv Paulinho startade matchen, som tia. Men brassen, som varit skadad och jobbar på att komma i form, lyckades inte göra något större väsen av sig under den knappa timmen som han spelade. Han brände bland annat ett jätteläge i den 36:e minuten. Paulinho blev helt ren i den bortre delen av straffområdet men misslyckades med sitt avslut och fick till ett löst skott som gick en bra bit utanför. När Paulinho klev av kom ett annat nyförvärv, Abdul Khalili, in. Mittfältaren hann inte visa upp särskilt mycket i debuten, men bara det faktum att han fick en halvtimmes spel i benen är väl viktigt för de grönvita i jobbet med att få igång honom ordentligt. I övrigt kring individuella insatser i Hammarby kan konstateras att det är positivt för de grönvita att tilltänkta förstavalet (?) längst fram, Aron Johannsson, gjorde två mål. Han har själv talat om att han vill utmana om skytteligatiteln i år och kanske kan det här vara början till något bra för den tidigare Bundesliga-spelaren?