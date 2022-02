FEM SPANINGAR: "Lovande debut av AIK:s nya anfallare"

Elbouzedi på andra kanten igen

Precis som mot Örgryte fick Zack Elbouzedi spela på vänsterkanten istället för den sida som irländaren är mest van vid. 23-åringen behövde tid för att komma in i matchen och aktiveten var större på Josefat “Joe” Mendes och Yasin Ayaris högerkant. Men efter Bahouis målshow blev Elbouzedi AIK:s andra målskytt i gruppspelet, detta sedan hans skott från cirka 20 meter gått in via en hemmaförsvarare halvvägs in i första halvlek. Elbouzedi var mer aktiv efter det och visade några av de kvaliteter AIK får med honom till vänster, där han kan vandra in centralt och avsluta.

