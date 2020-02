FEM SPANINGAR: "Lovande debut som tia för Holmberg"

3-0-ledning - men till slut en svag insats av Djurgården

Under lördagen gick Djurgården in i svenska cupens gruppspel. De blårandiga mötte Dalkurd, ett lag som gillar att ha bollen. Gästerna rullade runt en hel del till en början och försökte lirka upp Djurgården, utan att riktigt lyckas. Samtidigt var hemmalaget vasst i sitt omställningsspel och kunde skickligt göra 1-0 i den 19:e minuten efter ett fint anfall. Därefter tog Djurgården över mer och mer. 2-0 kom kort efter det första målet och 3-0 var ett faktum efter drygt en halvtimmes spel. Hemmalaget gick ner sig något efter det och släppte in 3-1 innan paus. I den andra halvleken stack sedan Dalkurd upp i hyfsade attacker då och då. Djurgården bjöd i sin tur inte på någon offensiv briljans, men länge såg laget ut att ändå vinna komfortabelt. När Gustav Berggren reducerade till 3-2 med tio minuter kvar att spela blev det dock nervigt för Djurgården. Totalt sett saknade inte Dalkurd möjligheter för att få in tre mål i den här matchen och i slutändan ska Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf vara nöjda med att få med sig tre poäng från den här fajten. Efter en så effektiv inledande halvtimme borde det skava för Djurgården att Dalkurd fick chansen att göra match av det här och att man sett över 90 minuter bjöd på en relativt svag insats. Det blev onödigt tajt för fjolårets SM-guldvinnare.

Djurgården fortsätter leverera på hörnor

Djurgården gjorde många mål på hörna förra året. Det var ett tydligt vapen i jakten på SM-guldet. Och de blårandiga ser inte ut att ha tappat den spetsen i sitt spel. Mot Dalkurd gjordes två av målen just på hörna. 2-0 nickade Emir Kujovic in på en hörna och 3-0 dunkade Kalle Holmberg upp i nättaket, när bollen hamnade hos honom vid bortre stolpen, efter en hörna.

Drömstart på året för Kujovic

Emir Kujovic kom till Djurgården i somras och efter en lång tid i Düsseldorfs frysbox var förväntningarna på honom under hösten inte särskilt höga. Men 31-åringen lyckades ändå leverera poäng (fyra mål och tre assist på nio framträdanden) och bidra till SM-guldet. Nu har Mohamed Buya Turay försvunnit och Kujovic har fått vara med från start på försäsongen. I år ska han alltså växla upp ännu mer och vad passar väl då bättre än att inleda tävlingssäsongen med två mål? Det var vad forwarden ordnade mot Dalkurd. Han visade upp vilken ”killer” han kan vara i straffområdet, genom att nicka in de två fina lägen som han fick under drabbningens gång.

Lovande debut som tia för Holmberg

Ett av Djurgårdens få nyförvärv i vinter, Kalle Holmberg, fick starta den här matchen. Som släpande forward, bakom Emir Kujovic. Och den tidigare Norrköping-spelaren såg ut att trivas i nummer tio-rollen. Han både transporterade och fördelade boll. Han klev ner i planen, mötte boll och underlättade saker och ting för de centrala mittfältarna. Han gick på egna ”dribblingsräder" och kom till avslut. Det här var helt enkelt en lovande tävlingsdebut i Djurgården för Holmberg, som stod för förarbete till 1-0-målet och själv dunkade in 3-0. Holmberg byttes ut efter drygt en timmes spel.

Spännande kaptensval, Dalkurd!

Att Dalkurd går sin egen väg på många olika sätt är ingen nyhet. Och det underströks ännu en gång under fredagen. Då presenterades lagets kaptensval för 2020. Tränaren Paul Olausson satsar på Christoffer Styffe. Vad som är anmärkningsvärt? Mittbacken är bara 18 år gammal. Kul att Dalkurd visar att man kan vara en ledare även om man är ung. Det blir spännande att följa Styffe i superettan i år.