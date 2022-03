FEM SPANINGAR: "MFF-duon kan bilda allsvenskans bästa vänsterkant"

De kan bilda allsvenskans bästa vänsterkant MFF hade svårt att tränga igenom centralt i matchinledningen och förlitade sig mycket på inlägg, från Jo Inge Berget som flyttats ut till höger, och vänsterkantens Martin Olsson. Spelaren framför Olsson, Veljko Birmancevic var hemmalagets största hot och spelade på en egen nivå i första halvlek. 24-åringen nickade in ledningsmålet i den 25:e minuten och Berget dubblade ledningen tio minuter senare efter ett mönsteranfall. Olsson, som skadades när han värvades till Häcken förra vintern, har fått en ordentlig försäsong och kan säkerligen visa mer i sitt spel jämfört med fjolåret. Tillsammans med Birmancevic kan han bilda allsvenskans bästa vänsterkant - kvällens match visade prov på hur duon kan såga sig fram tillsammans. Då har den skadade Sören Rieks inte ens nämnts i vänsterekvationen.

Milojevics lag kväver motståndarna

En genomgående sak under Milos Milojevics tre första tävlingsmatcher som MFF-tränare är hur laget dödat matcherna under korta tidsintervaller. I gruppspelspremiären mot Gais behövde MFF en kvart innan de avgjort matchen, och förra helgen mot Ängelholm gick laget från en uddamålsledning till att vinna med 5-1 efter tre mål under slutskedet - med en man utvisad. Effektiviteten upprepades i kväll med två mål på tio minuter i första halvlek. Det blir intressant att följa om MFF kan behålla en liknande intensitet när tuffare motstånd väntar i kvartsfinalen.