FEM SPANINGAR: "MFF fick inget bra svar på anfallsfrågan"

Skador kan slå hål på den bredaste av trupper Till den här matchen fattades MFF fyra mer eller mindre ordinarie spelare. Oscar Lewicki, Eric Larsson, Sören Rieks och Arnór Traustason saknades alla på grund av mindre skavanker. Det är klart att deras frånvaro inte är någon ursäkt till att förlora mot ett lag från superettan. Men skadesituationen påverkade definitivt MFF:s slutforcering i andra halvlek, särskilt efter att lagets bästa period tog slut när Jo Inge Berget tvingades utgå med ryggbesvär efter 20 minuter. Ersättaren Adi Nalic uträttade inte mycket under de 70 som återstod, och Dahl Tomasson fick slänga in 18-åringen Sebastian Nanasi när de jagade kvitteringen. Fem sådana spelaravbräck påverkar ofrånkomligen även Sveriges bredaste trupp.

Fasta situationer gäckar MFF

För andra gången den här veckan har ett superettan-motstånd vållat MFF stora problem på efter frisparkar och hörnor. I tisdagens träningsmatch gjorde Falkenberg det; nu tog VSK ledningen efter en frispark på MFF:s vänstersida. I andra halvlek skapade gästerna ytterligare en stor målchans på ett nästan identiskt frisparksläge innan segermålet kom på en frispark som gick direkt in. Detta är en detalj som den regerande svenska mästaren har tid att slipa på innan allsvenskan börjar. Men tränaren Jon Dahl Tomasson kan överväga en rotera mindre i försvaret under svenska cupen just för att minimera risken för misstag på fasta. MFF släppte in fem stycken mål efter hörnsparkar i allsvenskan och var tredje bäst då på det.