FEM SPANINGAR: "Oroväckande nyförvärvstabbe för AIK"

1-0 till Norrby kom oväntat

AIK förde egentligen matchen från start och satte ofta tryck på Norrby. Således var känslan, utan att AIK skapade riktigt farliga målchanser, att 1-0 för bortalaget inte var långt bort i den första halvleken. Att det skulle komma någon gång. Men när jag som mest satt och funderade på hur länge det skulle dröja innan AIK skulle bryta igenom det lågt stående Norrby så sa det pang i andra målet. Richard Yarsuvat fick ostört nicka in 1-0 till Norrby på ett fint inlägg från Dardan Rexhepi. AIK skulle dock kvittera till 1-1 innan pausvilan. Ett långskott från Tarik Elyounoussi styrdes i mål via Heradi Rashidi och överlag spelade bortalaget med en större energi i sitt offensiva spel efter baklängesmålet.

AIK ser ut att gå miste om hemmaplansfördel

AIK kom aldrig upp i ett tillräckligt högt tempo och var för trubbigt framåt för att såra Norrby rejält. Borås-laget spelade kompakt och slet hårt i försvarsspelet. Matchen slutade 1-1 och det här är en missräkning som kan bli kostsam för AIK. Laget har fortsatt allt i egna händer och det kan räcka med kryss i sista omgången hemma mot Örgryte för att ta sig vidare till kvartsfinal (Öis föll mot J-Södra under söndagen). Men det ser nu ut att bli svårt för AIK att få hemmaplansfördel i kvarten (de fyra bästa gruppettorna får spela på hemmaplan) eftersom att de når upp till sju poäng vid seger mot Öis. Utöver att en hemmamatch vore bra sportsligt skulle det så klart vara ekonomiskt positivt för klubben, som lockar en hel del publik även till matcherna i cupen.

Finns tillräcklig kreativitet med Salétros och Larsson på plan?

Efter AIK:s seger mot Jönköpings Södra förra helgen sa tränaren Rikard Norling att ”det är spännande att han (Anton Salétros) och Sebastian (Larsson) är ganska lika i sina spelstilar och att vi då har Saku (Ylätupa) som är en total motsats till de två. Han (Ylätupa) var sjuk i dag. Men det har vi med oss framöver, att det faktiskt är möjligt för oss att göra ett vägval före och under en match där och nyansskillnaderna då blir ganska stora”. Jag är helt enig med Norling där och kanske hade inte AIK kreativitet nog för att lucka upp ett defensivt Norrby med både Anton Salétros och Sebastian Larsson på planen. Det var absolut inget fel på Larssons eller Salétros insatser mot Norrby. De var båda bra och står alltid för stabila prestationer, men det finns en risk att det där sista lilla extra i offensiven kommer att utebli om de två spelar bredvid Enoch Kofi Adu på mittfältet. Kristoffer Olssons smidighet, teknik och högerfot gav helt klart något annat till AIK:s mittfält förra året.

Kanske är Ylätupa lösningen?

Kreativitet finns dock i AIK:s trupp. Nye finländaren Saku Ylätupa, som hämtats in från Ajax och är tänkt att konkurrera om bland annat den offensiva rollen på mittfältet som Kristoffer Olsson hade förra året, är en av spelarna som har den där X-faktorn som alla suktar efter. Han hoppade in i den 65:e minuten mot Norrby och gjorde då sin tävlingsdebut. 19-åringen bjöd direkt på luriga finter i offensivt straffområde som kunde ha lett fram till ett 2-1-mål. Han hoppade dock in som forward (byttes in mot Henok Goitom) och kanske är det så att kreativiteten inte behöver finnas just på mittfältet? Kanske räcker det med att spela exempelvis Ylätupa eller Chinedu Obasi längre fram i planen? Rikard Norling har en del olika alternativ att fundera på och det ska bli spännande att se hur han tänker agera under det här året när det gäller lagets offensiva balans.

Bedrövlig aktion av AIK:s nyförvärv vid 1-0

Inför den här säsongen har AIK värvat in Daniel Granli, som närmast kommer från norska Stabaek. Fram till matchen mot Norrby har mittbacken levererat vad som kan förväntas, men i Borås imponerade inte 24-åringen. Framför allt sticker hans agerande på Norrbys 1-0-mål ut. Granli tappade, till synes utan anledning, bort Richard Yarsuvat helt och hållet i samband med Dardan Rexhepis inlägg. Norrmannen hade ingen annan att markera men lät Yarsuvat stå helt ensam och nicka in bollen i nät. En oroväckande tabbe för AIK. Den typen av misstag får inte upprepas framöver om Granli ska bli något att räkna med i klubben.

Se höjdpunkterna från matchen i spelaren ovan.