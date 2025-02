FEM SPANINGAR: "Rättvis Stockholm-seger"

Gefle IF

LITEN HEMMAFÖRDEL I FÖRSTA

Det ska sägas att Kalmar saknade några spelare och att man inte lär ha särskilt stort fokus på svenska cupen, då allt krut så klart läggs på att ta sig upp till allsvenskan igen. Dessutom kvalade FC Stockholm upp till superettan i höstas. Därför skiljer det möjligtvis mindre mellan lagen än vad man spontant tänker.

Men Rikard Norlings mannar ska oavsett ha beröm för att man var det bättre laget i första halvlek. Sett till målchanser var det jämnt och KFF har några individuellt skickliga spelare som vållade problem för hemmalaget, men jag tycker att FC Stockholm fick till ett bättre spel mellan planens två straffområden. De ville mer, var mer alerta och fick stundtals till ett "lir" som Kalmar saknade. Hade Stockholm varit mer effektivt på sista tredjedelen skulle de ha skapat flera heta målchanser till och med stor sannolikhet gjort någon kasse.

Annons

FC STOCKHOLM VANN RÄTTVIST

Vi är fortsatt tidigt in på året och det syntes ibland hos Kalmar FF, som stundtals tappade boll via slarv. Vid ett sådant tillfälle högg FC Stockholm och lyckades göra 1-0. På en hörna en stund senare ökade hemmalaget på till 2-0. Och jag kan inte säga annat än att det här blev en rättvis seger för Rikard Norlings mannar. De var totalt sett bättre med boll och visade upp en bättre energi och vilja än KFF. I och med Hammarbys kryss mot Varberg kan ettan-gänget plötsligt drömma vidare om en total cupskräll i gruppspelet. Nästa omgång avgör så klart mycket, då FC Stockholm ska ställas mot just Bajen. Otroligt - och en hetta för cupen. Norling lär vara hyfsat taggad på att fälla även AIK:s rival. Får vi se honom fira vilt vid en skräll även då? Helt lätt att hålla igen lär det inte bli för honom.

Annons

MATCHENS HÄNDELSE

Lukas Sunessons mottagning och avslut till 1-0 höll hög klass. Forwarden skaffade yta till sig själv genom sin förstatouch och placerade kyligt in bollen i bortre hörnet. Väldigt skickligt gjort av nyförvärvet från Täby FK.

FRÅGETECKNET

Hur ska det gå för Kalmar FF i superettan 2025? Det är inte lätt att trilla ner från allsvenskan efter många år i högsta serien så som KFF gjort. Superettan är på flera vis en oberäknelig helvetesserie att vara en del av. Det finns inga garantier för någonting. Det måste Kalmar vara medvetet om och känna en ödmjukhet inför. Just nu är mitt tips att man har en tillräckligt bra tränare och trupp för att ta en allsvensk plats - och att man gör det, men det ska bli väldigt spännande att följa hur hela föreningen hanterar utmaningen som väntar. Minsta lilla "det här löser sig för vi är Kalmar"-känsla som sipprar in i bygget kan bli ödesdiger. Speciellt nu när Kalmar blir laget som alla "vill" slå i superettan.

Annons

MATCHENS BÄSTA SPELARE

3: Lukas Sunesson. Forwarden var bra redan innan det fina 1-0-målet. Skapade problem för Kalmar genom sin kraftfullhet och arbetskapacitet.

2: David Zlotnik. En av många bollskickliga spelare i Rikard Norlings gäng. Mittfältaren var ofta inblandad när Stockholm fick till fint rull.

1: David Fällman. Det är flera hemmaspelare som jag skulle vilja plussa för efter den här segern. Fällman får representera en defensiv som höll nollan.