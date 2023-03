FEM SPANINGAR: "Synd att Kanutte glöms bort"

Bajens fasta situationer börjar bli löjligt farliga

När man ställdes mot Eskilstuna United i den sista gruppspelsmatchen kom majoriteten av målet på fasta situationer. Och även mot Piteå kom Bajens enda mål på en fast situation, fortsätter det så här kan det bli löjligt farligt under den damallsvenska säsongen. Allt som oftast är det bra precision och det blir riktigt svårt för motståndarna.

Även Simone Boye Sörensen kunde nicka in bollen till 2-1 på en frispark i den första förlängningskvarten. Trots det fanns det mer att önska under de fasta situationerna. Bland annat hade man en frisparksvariant som man helt kastade bort.

Synd att Kanutte glöms bort

Ja, nyförvärven nämns allt som oftast när man diskuterar Bajen. Under vinterfönstret har man fått in bra spelare, men det är en spelare som inte alls fått lika mycket hyllningar. Sara Kanutte Fornes har hamnat lite i skymundan av japanska Maika Hamano och svenska landslagsmittfältaren Julia Roddar. Men Kanutte har visat på fin form under svenska spelet och stod också för Bajens enda mål under ordinarie tid. Kanutte Fornes kommer direkt att bli en spelare som kommer att vara riktigt farlig under säsongen och det är synd att hon glöms bort.

Fanny Andersson – en mittfältare för alla damallsvenska lag

Piteå gjorde en hel del massa bra mot Bajen, och kommer definitivt att bli en spelare som man kommer att förlita sig på under vårsäsongen. Den svenska mittfältaren visar på fin form och hade en extrem nyckelroll i semifinalen. Det kommer att bli tungt för Piteå att behålla henne när hennes kontrakt går ut i sommar då hon är en mittfältare som skulle passa för vilket lag som helst.

Piteå blir ett lag att räkna med – Stellan Carlsson hade en plan

Hammarby är ett lag som är topptippat den här säsongen. Piteå är inte alls ett lag som man räknar med på samma sätt. Men mot Bajen stod man upp och hade en hel del fint spel stundvis och tvingade fram matchen till förlängning. Och strax innan den andra halvleken drog i gång menade Piteå-tränaren Stellan Carlsson att planen var annorlunda än vad det hade varit i en damallsvensk match då det handlade om att vinna eller försvinna. Och planen verkar ha fallit väl ut eftersom man tvingade matchen till en förlängning.

Oväntade matchhjälten

Inför den första förlängningskvarten fick jag frågan av en kollega: ”Vem blir matchhjälte?” – mitt svar kom fort, Maika Hamano. Japanskan har nätat i varje match i svenska cupen, men här tog det stopp. Istället var det danska Simone Boye Sörensen som klev fram nickade in 2-1. Helt oväntat men visar också på att man har en bredd där vem som helst i Bajen kan kliva fram. Samtidigt visar det att man har en vinnarkultur och att man kommer att bli farliga den här säsongen.