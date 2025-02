FEM SPANINGAR: "Vilka spelare kan säljas i detta AIK?"

Hammarby IF

PRESS PÅ AIK DIREKT

AIK började aggressivt, tryckte ner Degerfors, skickade bollar i djupet och sprang, sprang och sprang. Men när man - under hela matchen - försökte rulla sig framåt då gick det för långsamt och det saknades kvalitet.

Det var ett AIK som kunde vara aggressivt och kämpa, men som inte hade något spel och som inte skapade målchanser. Det var fysiskt, långa inkast och man gjorde ett mål på en fast situation (fin prestation av Anton Salétros).

Mikkjal Thomassen valde att starta med nyförvärven Johan Hove och Aron Csongvai, som båda blev klara under torsdagen. Hove kom till Stockholm fyra timmar innan avspark. Modig laguttagning och jobbiga signaler till centrala mittfältare som bänkades. Det kan inte ha varit enkelt för duon och inte heller för lagkamraterna. Båda var - precis som hela laget - svaga.

Nu väntar Trelleborg på bortaplan och det är press på AIK. Det blir väldigt spännande att se hur man hanterar det.

FARAJ ÄR VIKTIG FÖR DEGERFORS

Förra året var Dijan Vukojevic med sina 14 mål Degerfors bästa målskytt. Nu har han lämnat och in har Omar Faraj kommit. Han visade direkt att han kommer att vara viktig. Hans andra halvlek mot AIK var stark, både i spelet med sina löpningar och sitt duellspel där han gjorde livet jobbigare för AIK:s försvarare, och även med målskyttet. Faraj fixade en poäng med en nick upp i krysset.

AIK behöver dra in pengar - men vilka är lagets säljbara spelare?

I torsdags presenterade AIK sin bokslutskommuniké för 2024. Där gick det att se att transfernettot landade på runt 70 miljoner och att man hade ett driftresultat på minus 76,7 miljoner. Man gjorde alltså ett väldigt starkt transfernetto, men gick ändå minus.

Det ser ganska ansträngt ut om AIK i det här läget ska betala transfersummor. Men ändå har man inte suttit lugnt i båten i det här transferfönstret.

Man har värvat:

Johan Hove, 24 år, central mittfältare och startspelare i Groningen. Enligt Expressen landade övergångssumman på ungefär 10 miljoner kronor. Lägger man till sign on och agentarvode så kanske hela paketet landar på 20-25 miljoner. Säg att Hove kostar 2,5 miljoner i drift i lön och skatter så på fyra år blir det ungefär 32,5 miljoner kronor, och frågan är om det är på en spelare som AIK kan sälja för bra med pengar?

Aron Csongvai, 24 år, defensiv mittfältare och startspelare i Fehervar. Enligt Expressen landade övergångssumman på drygt 5,6 miljoner kronor. Lägg till sign on och agentarvode så kanske hela paketet landar på 10 miljoner. Treårskontrakt. Samma fråga här som kring Hove, med frågetecknet kring framtida försäljning. Defensiv mittfältare är inte helt enkelt att sälja för bra med pengar.

Filip Benkovic, 27 år, mittback, klubblös. Ingen övergångssumma men säg lite mer än 5 miljoner kronor i sign on och agentarvode. Tvåårskontrakt och samma fråga här som kring Hove och Csongvai, med frågetecknet kring framtida försäljning.

Danilo Al-Saed, 25 år, ytter, lån från Heerenveen.

Jere Uronen, 30 år, vänsterback, köptes loss från Charlotte FC, tvåårskontrakt. Svårt att sälja.

Kazper Karlsson, 19 år, central mittfältare, köptes loss från Bologna, fyraårskontrakt.

William Hofvander, 23 år, anfallare, från Umeå, tvåårskontrakt, är långtidsskadad.

Dessutom ska en nia in som ersättare för Ioannis Pittas.

Det här året är det givet att AIK behöver sälja spelare eller/och ta sig vidare i Europa.

Så vilka kan säljas?

Ungefär så här lär AIK:s startelva se ut när alla är friska: 35-årige Nordfeldt - 27-årige Thychosen, 27-årige Benkovic, 34-årige Papagiannopoulos, 30-årige Uronen - 28-årige Salétros, 24-årige Csongvai, 24-årige Hove - 25-årige Al-Saed (på lån), en anfallare som ska värvas in som ersättare till Pittas, 28-årige Celina.

Det kanske inte blir exakt den här startelvan och om man tittar på vilka som är med och slåss om platser så är det: 31-årige Tiedemann, 31-årige Besirovic, 32-årige Guidetti.

Spelarna som har bra ålder och som skulle kunna säljas för bra pengar åker ner hack för hack efter varje värvning som kommit/kommer.

Tänker på 20-årige Alexander Fessaihe, 20-årige Victor Andersson, 19-årige Kazper Karlsson, 18-årige Andreas Redkin, 18-årige Stanley Wilson, 16-årige Elvis van der Laan, 16-årige Charlie Pavey.

Det är spelare som behöver spela för att säljas för bra med pengar, men får de den speltiden i AIK?

Några av de här unga är centrala mittfältare, en position där AIK nu har värvat in Hove och Csongvai, som båda presenterades under torsdagen och knappt landat på svensk mark innan de gick rakt in från start mot Degerfors och puttade ut unga spelare som Redkin, Wilson och Karlsson.

Känslan är att AIK inte bygger truppvärde. En del skulle kanske säga att klubben har lagt det mesta, eller allt, på rött och ser hur långt det bär, och att spela i Europa blir otroligt viktigt. Men vad skulle det betyda om laget ryker i den första kvalomgången?

Långsiktigt känns det som att man tar en risk och då blir frågan om beslutsfattarna närmast sporten har föreningens långsiktighet som största drivkraft?

MATCHENS HÄNDELSE

Elias Pihlström snurrade upp Benjamin Tiedemann Hansen, tog sig förbi och fick frispark precis utanför AIK:s straffområde. På frisparken gjorde Degerfors 1-1.

MATCHENS BÄSTA SPELARE

3: Elias Pihlström. Kreativ, modig och kvick. Tänk om han hade spelat i ett ännu bättre lag.

2: Omar Faraj. Stark andra halvlek. Lojal och fysisk. Satte 1-1.

1: Anton Salétros. Klassmål.