Förre AIK-löftet ställs mot tidigare klubben i cupen: "Var tufft - blev inte som man hade önskat"

Ettan-klubben Karlsunds IF FK ställs under torsdagskvällen mot AIK på Karlsund Arena i svenska cupen. Då får förre AIK-talangen Rickson Mansiamina ställas mot sin tidigare klubb, då han i slutet av augusti skrev på för Karlsund.

Mansiamina kom i unga år till AIK:s akademi och skrev under 2016 på ett A-lagskontrakt med Stockholmslaget. Därefter följde dock utlåningar till IFK Helsingfors, Gais, Syrianska och Vasalund innan han lämnade för spel i Enskede IK, IFK Hanninge och nu Karlsund.

Mansiamina kände på sig att han skulle få möta AIK i cupen.

- Jag hade det på känn dagen innan. Jag pratade om det med några lagkamrater och sa: "Lita på mig, vi får AIK". Sedan kom det ut, så det blir en rolig grej, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det är en fin match och en otroligt rolig match att spela. Det är laget som jag tog mig upp från U till A, så det blir en lärorik match, men även roligt. Vi ser fram emot den.

Mansiamina minns samtidigt en tuff tid i AIK med alla utlåningar.

- Det var tufft och det blev inte som man hade önskat, men det var lärorikt att vara där. Det som har varit har varit och det är inget jag kan påverka. Det är bara att fokusera på där jag är i dag och ta en sak i taget. Jag är här och spelar fotboll och gör det jag älskar.

Var det jobbigt med alla utlåningar?

- Det är klart att det var tufft, då det inte gav stabilitet med anledning av att jag inte var i något av lagen ett helt år. Det var snabba utlåningar, tre månader och det ledde inte till resultat. Jag tycker inte att jag presterade tillräckligt bra. Det var tufft, men det var då och nu är nu. Jag fokuserar på nuet och jag är tacksam över det jag gick igenom.

Är du besviken på AIK?

- Nej, man har alltid allt i sina egna händer. Det blir vad man gör det till och det kommer alltid att vara så. Det är min karriär och det är ingen annan som kan göra något åt den.

Nu är han i stället i Karlsund och trivs med tillvaron, även om det senaste tiden gått tungt för laget. Karlsund åkte i helgen på andra raka förlusten i ettan norra och är därmed nu på 14:e-plats i seriespelet.

- Man har fått komma in i det med tanke på hur förutsättningarna har varit, och jag tycker att det har gått helt okej. Vi har inte fått resultaten som vi önskat oss, så vi ligger där vi ligger, men vi känner ingen stress. Vi har ett otroligt skickligt fotbollslag och jag är inte orolig över något. Vi kommer att greja det, men vi behöver få stolpe in. Då kommer situationen att lösa sig. Spelare och ledare har fått mig att komma in i det på ett bra sätt på kort tid, säger han.

Hur taggade är ni för AIK-matchen då?

- Det är klart att alla är taggade, då det är en stor match. Det kommer att vara en stor match, men om jag ska vara helt ärlig fokuserar vi mer på serien än på AIK-matchen, då vi ligger där vi ligger. Det är en jätterolig match, men fokus är också på matchen på söndag.

Hur skulle det vara att sänka AIK?

- Så långt fram tänker jag inte. Först ska jag starta matchen och sedan kan vad som helst hända. När matchen är slut får vi se vilka som har vunnit. Det är inget jag tänker på, det är bara en rolig match mot gamla laget.

Vad ger du er för chanser mot AIK?

- Man ska aldrig säga aldrig, bollen är rund, det är två mål och elva utespelare i båda lagen, samtidigt som matchen är över 90 minuter. Alla har samma förutsättningar. Det är dock ett topplag i allsvenskan, även om det inte visat sig nu, men det finns alla möjligheter att vinna. Det är den inställningen man går in med oavsett vem eller vilka man möter.

Matchen börjar klockan 18.30 och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.