Förre Bajen-anfallaren ställs mot AIK i cuppremiären: "När jag var med vann vi"

Förra säsongen vann AIK SM-guld medan Jönköpings Södra slutade på elfte plats i superettan. Under lördagen ställs lagen mot varandra på Friends Arena när svenska cupen sparkar i gång.



J-Södra-anfallaren Jakob Orlov, som spelade i Hammarby under hösten 2015, menar att det ska bli spännande att möta Solnalaget.



- Det blir givetvis roligt. Det är svenska mästarna så det blir spännande att möta dem, säger han.



Trots att det skiljer en division mellan lagen och att AIK är storfavoriter inför mötet, tror Orlov att J-Södra har en chans att vinna.



- Det är klart att det finns chans. Det är säsongens första riktiga match och det finns chans om vi gör det vi har sagt att vi ska göra.



Vad har ni pratat om inför matchen?

- Vi ska tro på det vi gör och vi ska göra de detaljerna som vi har tränat på och försöka låsa deras spel med såklart.



Trots att Orlov har ett förflutet i AIK-rivalen Hammarby känns inte matchen speciell av den anledningen.



- Nä, så har jag väl inte tänkt om jag ska vara ärlig. De är en storklubb i Sverige som gör att det alltid är speciellt att möta dem. När jag var med så vann vi så det var kul det, säger han.



