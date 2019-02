Förre Bajen-talangen med assist i tävlingsdebuten för ÖSK: "Alltid ett plus när man gör poäng"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

I vintras anslöt Jake Larsson, 20, till Örebro SK från Hammarby, där han spelat i klubbens ungdomslag. Under lördagen gjorde han tävlingsdebut för ÖSK när laget ställdes mot Gais i svenska cupen. Och den förre Bajen-talangen fick en drömstart i matchen.

Efter ett inlägg från höger snappade Larsson upp bollen och skickade in bollen till Daniel Björnquist som stötte bollen i nät fram till 1-0.

- Det kändes bra och jag fick komma runt några gånger på min kant. Det är alltid ett plus när man gör poäng, säger Larsson till Fotbollskanalen.

Larsson spelade hela matchen för ÖSK och i andra halvlek fick han se Johan Bertilsson placera in matchavgörande 2-0.

- Det kändes bra. Att vinna är alltid kul och vinst i tävlingsdebuten är alltid skönt, säger han.

ÖSK spelar ett 3-4-3-system, där Larsson tog plats till vänster på mittfältet. En position som han inte har spelat på de senaste åren.

- Jag spelade där för två år sedan med min gamla klubb Karlslund, men i Hammarby fick jag mestadels spela yttermittfältare i ett 4-4-2-system eller så var jag anfallare, säger han.

Trots att Larsson inte är helt van vid positionen, är det där han trivs bäst.

- Ja, det måste jag säga att det är.

Förra säsongen slutade ÖSK på nionde plats i allsvenskan. I år hoppas Larsson att laget kan överraska positivt.

- Jag tycker vi har en spännande trupp med något spännande på gång. Allt kan hända i fotboll och så är fotbollen.

- För min egen del är det bara kriga på och försöka bidra med poäng så mycket som möjligt.

Örebros nästa match i cupen spelas nästa söndag. Då ställs man borta mot Nyköping och du ser matchen på C More Live och kan dessutom streama den via cmore.se. Avspark 15:00.