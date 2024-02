Fotbollskanalen tippar: Så slutar grupperna i svenska cupen

Martin von Knorring

GRUPP 1

1. Malmö FF

2. Varbergs Bois

3. Östers IF

4. IFK Luleå

Kommentar: Här ska inte Malmö kunna trilla dit, även om man gjorde just det senast man hade Öster i en cupgrupp. Men nu slipper man plastmattan i Tipshallen och dessutom jobbar Växjö-laget på att sätta något nytt under Martin Foystons ledning, vilket kan ta tid. Jag tror att MFF går igenom gruppen utan något poängtapp.

GRUPP 2

1. IF Elfsborg

2. Gais

3. Örgryte IS

4. Degerfors IF

Kommentar: Svårt att se någon större skrällchans i den här gruppen. Elfsborg ska vara för bra för övriga lag. Så länge Borås-laget vinner hemma mot Gais i första omgången ser det ljust ut för favoriten. Degerfors har ny tränare och lär inte satsa på att vinna cupen, snarare att bygga ett bra spel inför superettan-starten.

GRUPP 3

1. BK Häcken

2. IF Brommapojkarna

3. Östersunds FK

4. Landskrona Bois

Kommentar: Häcken har haft bekymmer hittills under nye tränaren ”Paco” Johansen men det ska mycket till för att man ska slarva bort hemmaplansfördelen mot BP. Men det är lite upp till bevis för norrmannen att visa att hans idéer börjar sätta sig.

GRUPP 4

1. Djurgårdens IF

2. IFK Göteborg

3. Skövde AIK

4. Nordic United FC

Kommentar: Det här skulle kunna bli en rysare mellan Djurgården och IFK Göteborg men det är svårt att komma runt det faktum att de blårandiga har hemmaplansfördel i den avslutande omgången. Båda lagen kämpar med sina utmaningar men jag tror ändå Djurgården lyckas ta en uddamålsseger på Tele2 Arena och säkra avancemang.

GRUPP 5

1. IFK Värnamo

2. Helsingborgs IF

3. Halmstads BK

4. Trelleborgs FF

Kommentar: Den svåraste gruppen att tippa. Känslan är att det kan sluta lite hur som helst. Men IFK Värnamo bygger vidare på sin idé och imponerade stundtals i cupgenrepet mot Öster, även om motståndaren bjöd på en hel del.

GRUPP 6

1. AIK

2. Kalmar FF

3. Gefle IF

4. Örebro SK

Kommentar: Fjolåret var tufft för AIK och jag är långt ifrån säker på att Henning Bergs mannar kommer vara ett topplag i allsvenskan i år, men de kliver in i årets tävlingssäsong med en stor revanschlusta och det kan räcka långt i det här gruppspelet. Egentligen talar väl mycket för att Kalmar tar hem gruppen men när det kommer till att tippa behöver man gå på magkänslan ibland.

GRUPP 7

1. Hammarby IF

2. Mjällby AIF

3. Västerås SK

4. Gif Sundsvall

Kommentar: Ja, Hammarby går igenom en process för att få allt att klaffa under nye tränaren Kim Hellbergs ledning. Men den här gruppen borde man kunna krångla sig förbi. Framför allt med tanke på att man möter Mjällby hemma och inte borta. Det blir avgörande.

GRUPP 8

1. IK Sirius

2. IFK Norrköping

3. IK Brage

4. Utsiktens BK

Kommentar: Peking har en hel del att jobba med, är känslan. Sirius har tappat offensiv spets men kan också bygga vidare på mycket från i fjol. Magkänslan säger att Norrköping tappar poäng mot antingen Brage eller Utsikten och går in i sista matchen mot Sirius i underläge.

Andréas Sundberg

GRUPP 1

1. Malmö FF

2. Varbergs Bois

3. Östers IF

4. IFK Luleå

Kommentar: Den här gruppen ska Malmö FF vinna utan några större bekymmer. Varberg och Öster är i samma sits med ny tränare som ska sätta saker och ting på plats innan seriespelet drar igång. IFK Luleå från Division 2 kommer så klart att göra allt för att försöka skaka om motståndarna, men det kommer att bli tufft.

GRUPP 2

1. IF Elfsborg

2. Degerfors

3. Gais

4. Örgryte

Kommentar: Elfsborg är numret större än de tre andra lagen som känns ganska jämna.

GRUPP 3

1. BK Häcken

2. IF Brommapojkarna

3. Landskrona Bois

4. Östersunds FK

Kommentar: Ny tränare och kämpigt i träningsmatcherna, men samtidigt har det varit bättre motstånd än vad man nu stöter på i cupen. Häcken ska vinna den här gruppen.

GRUPP 4

1. IFK Göteborg

2. Djurgården

3. Skövde AIK

4. Nordic United FC

Kommentar: IFK Göteborg och Djurgården ska göra upp om gruppsegern. Djurgården har haft problem med målskyttet och därför går tipset till Blåvitt.

GRUPP 5

1. Halmstads BK

2. Helsingborgs IF

3. IFK Värnamo

4. Trelleborgs FF

Kommentar: IFK Värnamo har blivit av med tränare Kim Hellberg och viktiga spelare som Oscar Johansson Schellhas, Victor Eriksson och Albion Ademi. Hur påverkas laget av det? Gissar att Halmstad vinner gruppen.

GRUPP 6

1. Kalmar FF

2. AIK

3. Örebro SK

4. Gefle IF

Kommentar: Tror att Kalmar FF ligger längre fram än AIK och vinner den här gruppen. Man har också fördel av hemmaplan när lagen möts i den sista omgången.

GRUPP 7

1. Mjällby AIF

2. Hammarby IF

3. Västerås SK

4. Gif Sundsvall

Kommentar: Hammarbys nye tränare Kim Hellberg pratar om att man är i en utvecklingsfas och har en bit kvar. Så såg det också ut mot HJK. Mjällby såg ut att må bra i matchen mot Djurgården. Håller Västerås som en outsider som kan skrälla till. Laget har behållit sin stomme och segern mot Sirius var fin.

GRUPP 8

1. IFK Norrköping

2. IK Brage

3. IK Sirius

4. Utsiktens BK

Kommentar: På pappret har IFK Norrköping bästa spelarmaterialet i den här gruppen, och trots att resultaten inte har varit på topp så måste laget ses som favorit. Sirius ser ut att slita en del och är inte lika bra som i höstas. Kanske se upp för Brage i den här gruppen?

Erik Hadzic:

GRUPP 1

1. Malmö FF

2. Varbergs Bois

3. Östers IF

4. IFK Luleå

Kommentar: MFF lär promenera hem en grupp utan allsvenskt motstånd. Både Öster och Varberg är svårbedömda medan Luleå säkert kan skrälla till sig någon poäng.

GRUPP 2

1. IF Elfsborg

2. Gais

3. Örgryte IS

4. Degerfors IF

Kommentar: Gais behöver troligen ta poäng i första matchen mot Elfsborg för att ha chans på förstaplatsen. I en jämn grupp tror jag att den allsvenska nykomlingen slutar tvåa före Öis och ett Degerfors som blivit brandskattat under vintern.

GRUPP 3

1. BK Häcken

2. BP

3. Östersunds FK

4. Landskrona Bois

Kommentar: Förstaplatsen kommer Häcken och BP göra upp om, där Hisingslaget har hemmaplansfördel i sista omgången. Östersund bär på nackdelen att de spelar hemma först i slutomgången och Landskronas försäsong har präglats av dåliga träningsförhållanden.

GRUPP 4

1. Djurgårdens IF

2. IFK Göteborg

3.Skövde AIK

4. Nordic United

Kommentar: Både Blåränderna och Blåvitt har haft sina problem under försäsongen. Men Djurgården har alltjämt en både spetsigare och betydligt bredare trupp. Skövde och ettan-laget Nordic United ska inte ha en chans i längden.

GRUPP 5

1. Halmstads BK

2. Helsingborgs IF

3. IFK Värnamo

4. Trelleborgs FF

Kommentar: Enligt mig den på förhand jämnaste gruppen, där samtliga lag har ett realistiskt hopp om att gå vidare. Värnamo missar avancemang på grund av Kim Hellberg-tappet och andra hål de måste fylla, medan det i HIF blåser friska Kleber Saarenpää-vindar. HBK känns mest stabilt här.

GRUPP 6

1. Kalmar FF

2. AIK

3. Örebro SK

4. Gefle IF

Kommentar: AIK kommer, måste, bli bättre än förra året, men laget är vid det här laget inte lika färdigt som Kalmars. KFF har dessutom hemmaplansfördel i sista omgången mot "Gnaget". ÖSK och Gefle räcker inte till.

GRUPP 7

1. Hammarby IF

2. Mjällby AIF

3. Västerås SK

4. Gif Sundsvall

Kommentar: Beslutet huruvida Hammarby får spela samtliga matcher hemma kommer i stor utsträckning avgöra gruppen. Ett uppretat Mjällby är ingen önskemotståndare och kommer ge Bajen en tuff match om förstaplatsen.

GRUPP 8

1. IK Sirius

2. IFK Norrköping

3. Utsikten

4. IK Brage

Kommentar: Ännu en på förhand jämn grupp. Sirius och Peking avslutade 2023 på vitt skilda sätt och gissningsvis blir det till Uppsalalagets fördel här. Utsikten - som apropå hösten bör vara revanschsuget efter den pinsamma kvalinsatsen - ska inte räknas bort.

Olof Lundh

GRUPP 1

1. Malmö FF

2. Östers IF

3. Varbergs Bois

4. IFK Luleå

Kommentar: Allt annat än att MFF joggar hem denna gruppen vore en skräll. Varken Öster som bytt tränare och ex-allsvenska Varberg som har Tobias Linderoth som ny ansvarig kan utmana.

GRUPP 2

1. IF Elfsborg

2. Gais

3. Örgryte IS

4. Degerfors IF

Kommentar: Upplagt för Elfsborg i en västsvensk grupp. Det väntar 031-derby samt brödraderby när Gais möter Örgryte och möjlig fördel för det nyblivna allsvenska gänget. Degerfors har ömsat skinn och stöter på sin tidigare tränare, men cupen kan inte vara prio ett för nån av klubbarna bakom Elfsborg'.

GRUPP 3

1. BK Häcken

2. IF Brommapojkarna

3. Landskrona Bois

4. Östersunds FK

Kommentar: Kan Olof Mellberg och Brommapojkarna förstöra för Häcken? Annars är det upplagt för Häcken, eller? Hisings-laget har bytt skepnad efter SM-guldet för ett drygt år sedan och sett tränaren och ett gäng spelare försvinna. Det står mellan de allsvenska lagen, Landskrona och Östersund får se det som försäsong.

GRUPP 4

1. Djurgårdens IF

2. IFK Göteborg

3. Skövde AIK

4. Nordic United FC

Kommentar: Ett första test för Blåvitt årgång 2024. Djurgården vill gärna ta cupen för att komma ut i Europa i sommar, även om fjärdeplatsen från i fjol innebär att Europa blir allvar om Malmö, Elfsborg eller Häcken vinner. Blåvitt känns som enda seriösa utmanaren i gruppen och Djurgården har svajat i träningsmatcherna.

GRUPP 5

1. Halmstads BK

2. IFK Värnamo

3. Helsingborgs IF

4. Trelleborgs FF

Kommentar: Ny tränare i Värnamo, en del spelare som försvunnit och succésäsongen en bit bort. Det talar för HBK som rullar på med Magnus Haglund och Pelle Olsson. Fyra lag som är en aning oklara i konturerna sex veckor före seriepremiärerna och där det inte är omöjligt att både TFF och HIF kan sno åt sig poäng. Kommer att bli jämnt och HBK kan vinna på kontinuitet och få risker.

GRUPP 6

1. Kalmar FF

2. AIK

3. Örebro SK

4. Gefle IF

Kommentar: Thomas Berntsens omstöpning av AIK pågår för fullt och resultaten har varierat under försäsongen. Osäkert om jobbet som är gjort räcker. Kalmar FF har tappat förstamålvakten men jobbar annars på. Det talar för att KFF som får avsluta cupspelet med AIK på hemmaplan. Svårt att tro på Örebro eller Gefle som rejäla utmanare.

GRUPP 7

1. Hammarby IF

2. Mjällby AIF

3. Västerås SK

4. Gif Sundsvall

Kommentar: Vi får väl se var Mjällbys överklagan kring Sundsvalls flyttade hemmamatch hamnar. Tre allsvenska lag i gruppen och VSK får det tufft med bortamatcher mot rivalerna. Mjällby har gjort bättre resultat men Hammarby har mött starkare motstånd. Blir jämnt och även lite hett mellan Blekinge och södra Stockholm, men tror Hammarby vinner i kraft av idel hemmamatcher.

GRUPP 8

1. IFK Norrköping

2. IK Sirius

3. Utsiktens BK

4. IK Brage

Kommentar: Några svårbedömda lag som antingen bytt tränare eller tappat en del tongivande spelare. Superettan-lagen får svårt att gå vidare man kan säkert sno någon poäng. Sirius har fördelen av att ha avgörandet hemma då man möter Norrköping i sista matchen i Uppsala. Andreas Alm får uppleva en första triumf när han tar Peking vidare.

Viktor Elm

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Varbergs Bois

3. Östers IF

4. IFK Luleå

Kommentar:

Malmö är alldeles för bra för övriga lag i den här gruppen och borde möjligen kunna ha två startelvor som är bättre än gruppens näst bästa lag. I andra änden är Luleå med stor säkerhet för svagt för att undvika sistaplatsen. Varbergs hemmaplansfördel gör att de hamnar före ett nybyggande Öster.

Grupp 2

1. Elfsborg

2. Gais

3. Degerfors

4. Örgryte

Kommentar:

Jag ser en chans till skräll i Borås i första omgången. Elfsborg är bra men GAIS kan överraska med sin medhavda framgångsvåg från förra säsongen. Däremot tror jag att sett till hela gruppspelet kommer Elfsborg att ta hem gruppen. ÖIS är ojämna och klara nog inte att få med sig mer än ett poäng, vilket kommer i derbyt mot GAIS.

Grupp 3

1. Häcken

2. BP

3. Östersund

4. Landskrona

Kommentar:

Häckens försäsong har varit aningen för rock’n’roll för att man ska känna att de kommer att dansa hem gruppen. Däremot är motståndet aningen för svagt för att de ska behöva prestera på topp för att vinna gruppen. Paco måste täta bakåt, men här kommer man absolut att göra fler mål än man släpper in. BP kan utmanas av ett allt mer stabilt ÖFK men BP:s hemmaplansfördel gör att de hamnar tvåa i gruppen.

Grupp 4

1. Djurgården

2. IFK Göteborg

3. Nordic

4. Skövde

Kommentar:

Den här gruppen är osäker på förhand. Djurgårdens offensiv förväntar jag mig mer av och det kan vara den som gör att Blåvitt kniper förstaplatsen. Alltså en liten brasklapp för att IFK kan hota men i slutänden tror jag Djurgårdens stabilitet blir avgörande när de lyckas slå Göteborg med 1-0 på hemmaplan. Nordic är ett lag med kvalitet och kan säkert göra någon topprestation ur sin underdog-position. De kommer att hamna före Skövde men inte högre än så.

Grupp 5

1. Halmstad

2. Värnamo

3. Trelleborg

4. Helsingborg

Kommentar: Den här gruppen innehåller tre klassiska lag och sen Värnamo. Jag gillar de klassiska lagen men jag tror inte att varken Helsingborg eller Trelleborg kommer att göra underverk. Halmstad kommer att ha vuxit ett snäpp inför 2024. De bygger bakifrån och kommer inte att ge bort något i onödan. Värnamo hamnar tvåa efter att ha förlorat mot HBK i sista matchen.

Grupp 6

1.Kalmar FF

2.AIK

3.Örebro

4.Gefle

Kommentar:

AIK har byggt väl inför 2024 med bra spelare in och överflödiga ut. Får de resultat tidigt i gruppspelet kan det byggas vidare till en bra säsongsstart. Dock tror jag att Kalmar med sin kontinuitet och sitt stabila grundspel har kommit en bit längre och tar hem gruppen. ÖSK har en lång väg att vandra för att återta en allsvensk plats men segern mot BP i träningsmatchen senast gör att de får tillräckligt med tro på sig själva för att knocka Gefle.

Grupp 7

1.Mjällby

2.Hammarby

3.Västerås

4.Sundsvall

Kommentar:

Enligt mig den svåraste gruppen att tippa. Mjällby har imponerat under försäsongen och slagit allt motstånd som kommit i deras väg. Det känns som att formen kommer att hålla i sig och att Hammarby får nöja sig med en andraplats i gruppen trots imponerande spel. Sundsvall har inget att hämta medan VSK mycket väl kan få till en lyckoträff och överraska. Men mitt utgångstips är att de hamnar på tredje plats.

Grupp 8

1.Sirius

2.Norrköping

3.Brage

4.Utsikten

Kommentar:

Norrköpings lagbygge är inte helt klart och det kommer att ge utslag i detta gruppspel. De behöver få till en bra helhet och det har de inte just nu. Sirius har kommit aningen längre och kommer att ta full pott. En svala gör ingen sommar och Utsiktens fina fjolårssäong följs inte riktigt upp med en lika bra. De hamnar sist i gruppen och får rikta in sig på seriespelet.

Adam Fröberg:

GRUPP 1

1. Malmö FF

2. Öster

3. Varberg

4. IFK Luleå

Kommentar: Stora cupknallar har skett genom åren, men det här är en grupp som Malmö ska vinna med en axelryckning. Öster, med förre Häcken-assisteranden Martin Foyston som nytillsatt tränare, lyckas inte göra som 2019 och chocka MFF - men kniper likväl andraplatsen.

GRUPP 2

1. IF Elfsborg

2. Gais

3. Örgryte IS

4. Degerfors IF

Kommentar: Ett Gais uppumpat av självförtroende har klara möjligheter att överraska ett Elfsborg som bygger nytt och har haft svårt att träffa rätt under försäsongen. Men gruppens öde avgörs slutligen genom boråsarnas spets, hemmaplansfördel och Gais luriga derby mot Öis.

GRUPP 3

1. BK Häcken

2. IF Brommapojkarna

3. Landskrona Bois

4. Östersunds FK

Kommentar: Skrällchans finns, men trots en blygsam start på året med nye tränaren Paco Johansen går Häcken segrande ur gruppen. Det finns för mycket spets i Hisingslaget medan hemmaplansfördelen mot ett BP, som har haft en stormig vinter på tränarfronten och tvingats till en del förändringar i truppen, blir en betydande fördel.

GRUPP 4

1. IFK Göteborg

2. Djurgårdens IF

3. Skövde AIK

4. Nordic United FC

Kommentar: Blåvitt fick en tuff start på försäsongen men när de ordinarie spelarna var tillbaka imponerade göteborgarna stort direkt. Djurgården har i sin tur haft en ännu svårare spelmässig start på året. Det blir en jämn batalj om gruppsegern där DIF har hemmaplansfördel när allt avgörs, men jag tror att ett kryss kommer räcka för Blåvitt vid det laget - vilket fäller avgörandet.

GRUPP 5

1. IFK Värnamo

2. Halmstads BK

3. Helsingborgs IF

4. Trelleborgs FF

Kommentar: Ett riktigt getingbo till grupp. Värnamo, med nye tränaren Anes Mravac vid rodret, drar slutligen det längsta strået tack vare truppens spets och väloljade grundspel. HBK blir åter svårslaget - men faller på bristerna i offensiven. HIF kan överraska om allt stämmer men får ses som tredjehandsfavorit på förhand.

GRUPP 6

1. Kalmar F

2. AIK

3. Gefle IF

4. Örebro SK

Kommentar: Kalmar har successivt spelat upp sig från bra till väldigt bra under försäsongen - och det utan sin tilltänkta nia Dino Islamovic. Ett revanschssuget AIK kan mycket väl knipa gruppsegern, men mitt tips är att Kalmar med en formstark Simon Skrabb drar längsta strået med hemmaplansfördelen i ryggen i den sista omgången.

GRUPP 7

1. Hammarby IF

2. Mjällby AIF

3. Västerås SK

4. Gif Sundsvall

Kommentar: Hammarby är fortsatt i uppstarten av sitt nya projekt med Kim Hellberg, vilket har synts under försäsongen. Då blir fjolårsfinalisten Mjällby en extra obehaglig motståndare. Den här gruppen ska Bajen ändå ses som favoriter i - inte minst då Mjällby ska avhandlas hemma på Tele2 och inte på bortaplan.

GRUPP 8

1. IFK Norrköping

2. IK Sirius

3. IK Brage

4. Utsiktens BK

Kommentar: Svårtippat. Sirius har drabbats av ett par tunga offensiva tapp under vintern vilket har synts i spelet. Precis som Uppsalalaget är Norrköping oberäkneligt inför tävlingssäsongen - och Sirius har fördel av hemmaplan i avgörande matchen - men Peking kniper slutligen gruppsegern här tack vare en något spetsigare trupp.