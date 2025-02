Fotbollskanalen tippar svenska cupen

MARTIN VON KNORRING

Slutlig vinnare: Djurgårdens IF

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Västerås SK

3. Utsiktens BK

4. Skövde AIK

Grupp 2

1. Hammarby IF

2. Kalmar FF

3. FC Stockholm

4. Varbergs Bois

Grupp 3

1. AIK

2. IFK Värnamo

3. Degerfors IF

4. Trelleborgs FF

Grupp 4

1. Djurgårdens IF

2. IFK Göteborg

3. IK Oddevold

4. Sandvikens IF

Grupp 5

1. Mjällby AIF

2. Landskrona Bois

3. Halmstads BK

4. Gefle IF

Grupp 6

1. IFK Norrköping

2. Gais

3. Örebro SK

4. Karlbergs BK

Grupp 7

1. IF Elfsborg

2. IF Brommapojkarna

3. Örgryte IS

4. IK Brage

Grupp 8

1. IK Sirius

2. BK Häcken

3. Östers IF

4. Helsingborgs IF

OLOF LUNDH

Slutlig vinnare: IF Elfsborg

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Västerås SK

3. Utsiktens BK

4. Skövde AIK

Grupp 2

1. Hammarby IF

2. Kalmar FF

3. FC Stockholm

4. Varbergs Bois

Grupp 3

1. AIK

2. IFK Värnamo

3. Degerfors IF

4. Trelleborgs FF

Grupp 4

1. Djurgårdens IF

2. IFK Göteborg

3. Sandvikens IF

4. IK Oddevold

Grupp 5

1. Mjällby AIF

2. Halmstads BK

3. Landskrona Bois

4. Gefle IF

Grupp 6

1. IFK Norrköping

2. Gais

3. Örebro SK

4. Karlbergs BK

Grupp 7

1. IF Elfsborg

2. IF Brommapojkarna

3. Örgryte IS

4. IK Brage

Grupp 8

1. BK Häcken

2. IK Sirius

3. Östers IF

4. Helsingborgs IF

VIKTOR ELM

Slutlig vinnare: IF Elfsborg



Grupp 1

1. Malmö FF

2. Västerås SK

3. Skövde AIK

4. Utsiktens BK

Grupp 2

1. Hammarby IF

2. Kalmar FF

3. FC Stockholm

4. Varbergs Bois

Grupp 3

1. IFK Värnamo

2. Degerfors IF

3. AIK

4. Trelleborgs FF

Grupp 4

1. Djurgårdens IF

2. Sandvikens IF

3. IFK Göteborg

4. IK Oddevold

Grupp 5

1. Mjällby AIF

2. Landskrona Bois

3. Halmstads BK

4. Gefle IF

Grupp 6

1. IFK Norrköping

2. Gais

3. Örebro SK

4. Karlbergs BK

Grupp 7

1. IF Elfsborg

2. IF Brommapojkarna

3. Örgryte IS

4. IK Brage

Grupp 8

1. IK Sirius

2. BK Häcken

3. Östers IF

4. Helsingborgs IF

ALEXANDER STENFELT

Slutlig vinnare: Mjällby AIF

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Västerås SK

3. Utsiktens BK

4. Skövde AIK

Grupp 2

1. Hammarby IF

2. Kalmar FF

3. FC Stockholm

4. Varbergs Bois

Grupp 3

1. AIK

2. Degerfors IF

3. IFK Värnamo

4. Trelleborgs FF

Grupp 4

1. Djurgårdens IF

2. IFK Göteborg

3. Sandvikens IF

4. IK Oddevold

Grupp 5

1. Mjällby AIF

2. Landskrona Bois

3. Halmstads BK

4. Gefle IF

Grupp 6

1. IFK Norrköping

2. Gais

3. Örebro SK

4. Karlbergs BK

Grupp 7

1. IF Elfsborg

2. Örgryte IS

3. IF Brommapojkarna

4. IK Brage

Grupp 8

1. Östers IF

2. BK Häcken

3. IK Sirius

4. Helsingborgs IF

TOBIAS HELLGREN

Slutlig vinnare: Djurgårdens IF

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Västerås SK

3. Utsiktens BK

4. Skövde AIK

Grupp 2

1. Hammarby IF

2. Kalmar FF

3. Varbergs Bois

4. FC Stockholm

Grupp 3

1. AIK

2. Degerfors IF

3. IFK Värnamo

4. Trelleborgs FF

Grupp 4

1. Djurgårdens IF

2. IFK Göteborg

3. Sandvikens IF

4. IK Oddevold

Grupp 5

1. Mjällby AIF

2. Halmstads BK

3. Landskrona Bois

4. Gefle IF

Grupp 6

1. Gais

2. IFK Norrköping

3. Örebro SK

4. Karlbergs BK

Grupp 7

1. IF Elfsborg

2. IF Brommapojkarna

3. Örgryte IS

4. IK Brage

Grupp 8

1. BK Häcken

2. IK Sirius

3. Östers IF

4. Helsingborgs IF

SEBASTIAN PEARSON

Slutlig vinnare: Malmö FF

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Västerås SK

3. Utsiktens BK

4. Skövde AIK

Grupp 2

1. Hammarby IF

2. Kalmar FF

3. Varbergs Bois

4. FC Stockholm

Grupp 3

1. Degerfors IF

2. AIK

3. IFK Värnamo

4. Trelleborgs FF

Grupp 4

1. Djurgårdens IF

2. IFK Göteborg

3. Sandvikens IF

4. IK Oddevold

Grupp 5

1. Mjällby AIF

2. Halmstads BK

3. Landskrona Bois

4. Gefle IF

Grupp 6

1. IFK Norrköping

2. Gais

3. Örebro SK

4. Karlbergs BK

Grupp 7

1. IF Elfsborg

2. IF Brommapojkarna

3. Örgryte IS

4. IK Brage

Grupp 8

1. BK Häcken

2. IK Sirius

3. Helsingborgs IF

4. Östers IF

MAX JULIN

Slutlig vinnare: IF Elfsborg

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Västerås SK

3. Utsiktens BK

4. Skövde AIK

Grupp 2

1. Hammarby IF

2. Kalmar FF

3. FC Stockholm

4. Varbergs Bois

Grupp 3

1. AIK

2. Degerfors IF

3. IFK Värnamo

4. Trelleborgs FF

Grupp 4

1. Djurgårdens IF

2. IFK Göteborg

3. Sandvikens IF

4. IK Oddevold

Grupp 5

1. Mjällby AIF

2. Halmstads BK

3. Landskrona Bois

4. Gefle IF

Grupp 6

1. Gais

2. IFK Norrköping

3. Örebro SK

4. Karlsbergs BK

Grupp 7

1. IF Elfsborg

2. IF Brommapojkarna

3. Örgryte IS

4. IK Brage

Grupp 8

1. BK Häcken

2. IK Sirius

3. Östers IF

4. Helsingborgs IF

ANDRÉAS SUNDBERG

Slutlig vinnare: IF Elfsborg

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Västerås SK

3. Utsiktens BK

4. Skövde AIK

Grupp 2

1. Hammarby IF

2. Kalmar FF

3. Varbergs Bois

4. FC Stockholm

Grupp 3

1. AIK

2. IFK Värnamo

3. Degerfors IF

4. Trelleborgs FF

Grupp 4

1. Djurgårdens IF

2. IK Oddevold

3. IFK Göteborg

4. Sandvikens IF

Grupp 5

1. Halmstads BK

2. Mjällby AIF

3. Landskrona Bois

4. Gefle IF

Grupp 6

1. Gais

2. IFK Norrköping

3. Örebro SK

4. Karlbergs BK

Grupp 7

1. IF Elfsborg

2. IF Brommapojkarna

3. Örgryte IS

4. IK Brage

Grupp 8

1. BK Häcken

2. IK Sirius

3. Östers IF

4. Helsingborgs IF

ERIK HADZIC

Slutlig vinnare: Hammarby IF

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Västerås SK

3. Utsiktens BK

4. Skövde AIK

Grupp 2

1. Hammarby IF

2. Kalmar FF

3. Varbergs Bois

4. FC Stockholm

Grupp 3

1. AIK

2. Degerfors IF

3. IFK Värnamo

4. Trelleborgs FF

Grupp 4

1. Djurgårdens IF

2. IFK Göteborg

3. Sandvikens IF

4. IK Oddevold

Grupp 5

1. Mjällby AIF

2. Halmstads BK

3. Landskrona Bois

4. Gefle IF

Grupp 6

1. Gais

2. IFK Norrköping

3. Örebro SK

4. Karlbergs BK

Grupp 7

1. IF Elfsborg

2. Örgryte IS

3. IF Brommapojkarna

4. IK Brage

Grupp 8

1. IK Sirius

2. BK Häcken

3. Helsingborgs IF

4. Östers IF

LUDWIG BILLENGREN

Vinnare: Hammarby IF

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Västerås SK

3. Utsiktens BK

4. Skövde AIK

Grupp 2

1. Hammarby IF

2. Varbergs Bois

3. Kalmar FF

4. FC Stockholm

Grupp 3

1. Degerfors IF

2. AIK

3. IFK Värnamo

4. Trelleborgs FF

Grupp 4

1. Djurgårdens IF

2. Sandvikens IF

3. IK Oddevold

4. IFK Göteborg

Grupp 5

1. Mjällby AIF

2. Halmstads BK

3. Landskrona Bois

4. Gefle IF

Grupp 6

1. Gais

2. IFK Norrköping

3. Örebro SK

4. Karlbergs BK

Grupp 7

1. IF Elfsborg

2. IF Brommapojkarna

3. IK Brage

4. Örgryte IS

Grupp 8

1. BK Häcken

2. IK Sirius

3. Östers IF

4. Helsingborgs IF

ADAM FRÖBERG

Slutlig vinnare: IF Elfsborg.

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Västerås SK

3. Utsiktens BK

4. Skövde AIK

Grupp 2

1. Hammarby IF

2. Kalmar FF

3. Varbergs Bois

4. FC Stockholm

Grupp 3

1. AIK

2. IFK Värnamo

3. Degerfors IF

4. Trelleborgs FF

Grupp 4

1. Djurgårdens IF

2. IFK Göteborg

3. IK Oddevold

4. Sandvikens IF

Grupp 5

1. Mjällby AIF

2. Halmstads BK

3. Landskrona Bois

4. Gefle IF

Grupp 6

1. IFK Norrköping

2. Gais

3. Örebro SK

4. Karlbergs BK

Grupp 7

1. IF Elfsborg

2. IF Brommapojkarna

3. Örgryte IS

4. IK Brage

Grupp 8

1. IK Sirius

2. BK Häcken

3. Östers IF

4. Helsingborgs IF

ANDRÉ MIETTINEN PERSSON

Slutlig vinnare: Hammarby IF

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Västerås SK

3. Skövde AIK

4. Utsiktens BK

Grupp 2

1. Hammarby IF

2. Varbergs Bois

3. Kalmar FF

4. FC Stockholm

Grupp 3

1. Degerfors IF

2. AIK

3. IFK Värnamo

4. Trelleborgs FF

Grupp 4

1. IFK Göteborg

2. Djurgårdens IF

3. Sandvikens IF

4. IK Oddevold

Grupp 5

1. Mjällby AIF

2. Landskrona Bois

3. Halmstads BK

4. Gefle IF

Grupp 6

1. IFK Norrköping

2. Örebro SK

3. Gais

4. Karlbergs BK

Grupp 7

1. IF Elfsborg

2. IF Brommapojkarna

3. Örgryte IS

4. IK Brage

Grupp 8

1. IK Sirius

2. BK Häcken

3. Östers IF

4. Helsingborgs IF