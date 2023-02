Fotbollskanalen tippar svenska cupen-grupperna

Olof Lundh:

Grupp A

Häcken

Halmstad

Jönköpings Södra

FC Trollhättan

Grupp B

Djurgården

Brommapojkarna

Landskrona

Örebro

Grupp C

Hammarby

GIF Sundsvall

Brage

Norrby

Grupp D

Kalmar FF

Trelleborg

Helsingborg

Onsala

Grupp E

AIK

Varberg

Västerås SK

Östersund

Grupp F

Malmö FF

Skövde

IFK Luleå

Degerfors

Grupp G

IFK Göteborg

Gais

IFK Norrköping

Utsikten

Grupp H

Mjällby

Sirius

Oskarshamn

Dalkurd

Erik Hadzic:

Grupp A

1.BK Häcken

2. Halmstads BK

3. Jönköpings Södra

4. FC Trollhättan

Grupp B

1. Djurgården

2. Landskrona Bois

3. BP

4. Örebro SK

Grupp C

1. Hammarby

2. Gif Sundsvall

3. Brage

4. Norrby

Grupp D

1. Kalmar FF

2. Trelleborgs FF

3. Helsingborgs IF

4. Onsala BK

Grupp E

1. AIK

2. Varbergs Bois

3. Östersunds FK

4. Västerås SK

Grupp F

1. Malmö FF

2. Degerfors

3. Skövde AIK

4. IFK Luleå

Grupp G

1. IFK Norrköping

2. IFK Göteborg

3. Gais

4. Utsikten

Grupp H

1. Sirius

2. Mjällby AIF

3. Oskarshamns AIK

4. Dalkurd

Andréas Sundberg:

Grupp A

1. Häcken

2. Halmstad

3. Jönköping

4. FC Trollhättan

Grupp B

1. Djurgården

2. BP

3. Landskrona

4. Örebro

Grupp C

1. Hammarby

2. Sundsvall

3. Brage

4. Norrby

Grupp D

1. Kalmar FF

2. Helsingborg

3. Trelleborg

4. Onsala

Grupp E

1. AIK

2. Varberg

3. Östersund

4. Västerås

Grupp F

1. Malmö FF

2. IFK Luleå

3. Degerfors

4. Skövde

Grupp G

1. IFK Göteborg

2. IFK Norrköping

3. Gais

4. Utsikten

Grupp H

1. Sirius

2. Mjällby

3. Dalkurd

4. Oskarshamn

Martin Petersson:

Grupp A

1. BK Häcken

2. Halmstads BK

3. FC Trollhättan

4. Jönköpings Södra

Grupp B

1. Djurgårdens IF

2. Landskrona Bois

3. IF Brommapojkarna

4. Örebro SK

Grupp C

1. Hammarby IF

2. IK Brage

3. Gif Sundsvall

4. Norrby IF

Grupp D

1. Trelleborgs FF

2. Kalmar FF

3. Helsingborgs IF

4. Onsala BK

Grupp E

1. AIK

2. Västerås SK

3. Varbergs Bois

4. Östersunds FK

Grupp F

1. Malmö FF

2. Degerfors IF

3. Skövde AIK

4. IFK Luleå

Grupp G

1. IFK Göteborg

2. Gais

3. IFK Norrköping

4. Utsikten

Grupp H

1. Mjällby AIF

2. IK Sirius

3. Dalkurd

4. Oskarshamns AIK

Max Julin:

Grupp A

1. BK Häcken

2. Halmstads BK

3. Jönköpings Södra

4. FC Trollhättan

Grupp B

1. Djurgårdens IF

2. IF Brommapojkarna

3. Landskrona Bois

4. Örebro SK

Grupp C

1. Hammarby IF

2. Gif Sundsvall

3. IK Brage

4. Norrby IF

Grupp D

1. Kalmar FF

2. Helsingborgs IF

3. Trelleborgs FF

4. Onsala BK

Grupp E

1. AIK

2. Varbergs Bois

3. Västerås SK

4. Östersunds FK

Grupp F

1. Malmö FF

2. Degerfors IF

3. Skövde AIK

4. IFK Luleå

Grupp G

1. IFK Göteborg

2. IFK Norrköping

3. Gais

4. Utsiktens BK

Grupp H

1. IK Sirius

2. Mjällby AIF

3. Oskarshamns AIK

4. Dalkurd FF

Ludwig Billengren:

Grupp A:

1. Häcken

2. Jönköpings Södra

3. Halmstads BK

4. FC Trollhättan.

Grupp B:

1. Djurgården

2. ÖSK

3. Landskrona

4. Brommapojkarna.

Grupp C:

1. Hammarby

2. Gif Sundsvall

3. Brage

4. Norrby.

Grupp D:

1. Trelleborgs FF

2. Kalmar FF

3. Helsingborgs IF

4. Onsala BK.

Grupp E:

1. AIK

2. Östersunds FK

3. Västerås SK

4. Varbergs Bois.

Grupp F:

1. Malmö FF

2. Degerfors

3. Skövde AIK

4. IFK Luleå.

Grupp G:

1. IFK Norrköping

2. Gais

3. IFK Göteborg

4. Utsikten.

Grupp H:

1. Sirius

2. Mjällby

3. Dalkurd

4. Oskarshamns AIK.

Sebastian Pearson:

Grupp A

1. BK Häcken

2. Halmstads BK

3. Jönköpings Södra

4. Trollhättan

Grupp B

1. Djurgårdens IF

2. Landskrona Bois

3. IF Brommapojkarna

4. Örebro SK

Grupp C

1. Hammarby IF

2. IK Brage

3. Gif Sundsvall

4. Norrby IF

Grupp D

1. Helsingborgs IF

2. Kalmar FF

3. Trelleborgs FF

4. Onsala

Grupp E

1. AIK

2. Varbergs Bois

3. Östersunds FK

4. Västerås SK

Grupp F

1. Malmö FF

2. Skövde AIK

3. Degerfors IF

4. IFK Luleå

Grupp G

1. IFK Norrköping

2. IFK Göteborg

3. Gais

4. Utsiktens IF

Grupp H

1. Mjällby AIF

2. IK Sirius

3. Oskarshamn

4. Dalkurd

Lucas Werdelin:

Grupp A

1. BK Häcken

2. Halmstads BK

3. Jönköpings Södra

4. FC Trollhättan

Grupp B

1. Djurgården

2. Landskrona Bois

3. Brommapojkarna

4. Örebro SK

Grupp C

1. Hammarby

2. Brage

3. Gif Sundsvall

4. Norrby

Grupp D

1. Kalmar FF

2. Helsingborgs IF

3. Trelleborgs FF

4. Onsala

Grupp E

1. AIK

2. Västerås SK

3. Varbergs Bois

4. Östersunds FK

Grupp F

1. Malmö FF

2. Degerfors

3. Skövde AIK

4. IFK Luleå

Grupp G

1. IFK Göteborg

2. IFK Norrköping

3. Gais

4. Utsikten

Grupp H

1. Mjällby

2. Sirius

3. Oskarshamn

4. Dalkurd

Hampus Zakrisson:

Grupp A

1. BK Häcken

2. Halmstads BK

3. Jönköpings Södra

4. FC Trollhättan

Grupp B

1. Djurgården

2. Brommapojkarna

3. Landskrona Bois

4. Örebro SK

Grupp C

1. Hammarby

2. IK Brage

3. Gif Sundsvall

4. Norrby

Grupp D

1. Helsingborgs IF

2. Kalmar FF

3. Trelleborgs FF

4. Onsala BK

Grupp E

1. AIK

2. Varbergs Bois

3. Västerås SK

4. Östersunds FK

Grupp F

1. Malmö FF

2. Skövde AIK

3. Degerfors

4. IFK Luleå

Grupp G

1. IFK Norrköping

2. IFK Göteborg

3. Gais

4. Utsiktens BK

Grupp H

1. IK Sirius

2. Mjällby AIK

3. Dalkurd FF

4. Oskarshamns AIK