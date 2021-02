Fotbollskanalen tippar svenska cupen

Olof Lundh:

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Halmstads BK

3. Västerås SK FK

4. Gais

Grupp 2

1. IF Elfsborg

2. Degerfors

3. Falkenbergs FF

4. Utsikten

Grupp 3

1. BK Häcken

2. Helsingborgs IF

3. IK Gauthiod

4. Dalkurd FF

Grupp 4

1. Kalmar FF

2. Djurgården

3. IK Brage

4. Umeå FC

Grupp 5

1. Mjällby AIF

2. Landskrona Bois

3. Östersunds FK

4. Akropolis IF

Grupp 6

1. Gif Sundsvall

2. IFK Norrköping

3. IFK Göteborg

4. Sandvikens IF

Grupp 7

1. Örebro SK

2. Trelleborgs FF

3. IK Sirius FK

4. IF Lödde

Grupp 8

1. AIK

2. Hammarby

3. AFC Eskilstuna

4. Oskarshamn AIK

Andréas Sundberg

Grupp 1

1. Halmstad

2. Malmö FF

3. Västerås

4. Gais



Grupp 2

1. Elfsborg

2. Degerfors

3. Falkenberg

4. Utsikten



Grupp 3

1. Häcken

2. Helsingborg

3. Dalkurd

4. Gauthiod



Grupp 4

1. Djurgården

2. Kalmar FF

3. Umeå

4. Brage



Grupp 5

1. Östersund

2. Akropolis

3. Mjällby

4. Landskrona



Grupp 6

1. IFK Norrköping

2. Gif Sundsvall

3. IFK Göteborg

4. Sandviken



Grupp 7

1. Örebro

2. Trelleborg

3. Sirius

4. Lödde



Grupp 8

1. AIK

2. Hammarby

3. AFC

4. Oskarshamn

Martin Petersson

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Halmstad

3. Västerås

4. Gais

Grupp 2

1. Elfsborg

2. Falkenberg

3. Degerfors

4. Utsikten

Grupp 3

1. BK Häcken

2. Dalkurd

3. Helsingborg

4. Gauthiod

Grupp 4

1. Kalmar FF

2. Djurgården

3. Brage

4. Umeå

Grupp 5

1. Mjällby

2. Östersund

3. Landskrona

4. Akropolis

Grupp 6

1. IFK Norrköping

2. Gif Sundsvall

3. IFK Göteborg

4. Sandviken

Grupp 7

1. Trelleborg

2. Sirius

3. Örebro

4. Lödde

Grupp 8

1. Hammarby

2. AIK

3. AFC Eskilstuna

4. Oskarshamn

Max Colliander

Grupp1

1. Malmö FF

2. Halmstads BK

3. Västerås SK FK

4. Gais.

Grupp 2

1. Elfsborg

2. Degerfors

3. Falkenberg

4. Utsikten.

Grupp 3

1. BK Häcken

2. Helsingborgs IF

3. Dalkurd FF

4. IK Gauthiod

Grupp 4

1. Djurgårdens IF

2. Kalmar FF

3. IK Brage

4. Umeå FC

Grupp 5

1. Mjällby AIF,

2. Östersunds FK

3. Akropolis

4. Landskrona Bois

Grupp 6

1. IFK Norrköping

2. IFK Göteborg

3. Gif Sundsvall

4. Sandviken

Grupp 7

1. IK Sirius

2. Örebro SK

3. Trelleborgs FF

4. Lödde

Grupp 8

1. Hammarby

2. AIK

3. AFC Eskilstuna

4. Oskarshamns AIK

Jesper Thedéen

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Halmstad

3. Västerås

4. Gais

Grupp 2

1. Degerfors

2. Elfsborg

3. Falkenberg

4. Utsikten

Grupp 3

1. Häcken

2. Helsingborg

3. Dalkurd

4. Gauthiod

Grupp 4

1. Kalmar FF

2. Djurgården

3. Brage

4. Umeå

Grupp 5

1. Östersund

2. Mjällby

3. Akropolis

4. Landskrona

Grupp 6

1. IFK Norrköping

2. IFK Göteborg

3. Gif Sundsvall

4. Sandvikens IF

Grupp 7

1. Örebro

2. Sirius

3. Trelleborg

4. Lödde

Grupp 8

1. AIK

2. Hammarby

3. AFC Eskilstuna

4. Oskarshamn

Alexander Rosenlund

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Halmstad

3. Västerås

4. Gais

Grupp 2

1. Elfsborg

2. Degerfors

3. Falkenberg

4. Utsikten

Grupp 3

1. Häcken

2. Helsingborg

3. Dalkurd

4. Gauthiod

Grupp 4

1. Djurgården

2. Kalmar FF

3. Brage

4. Umeå

Grupp 5

1. Mjällby

2. Östersund

3. Landskrona

4. Akropolis

Grupp 6

1. IFK Göteborg

2. IFK Norrköping

3. Gif Sundsvall

4. Sandvikens IF

Grupp 7

1. Örebro

2. Sirius

3. Trelleborg

4. Lödde

Grupp 8

1. Hammarby

2. AIK

3. AFC Eskilstuna

4. Oskarshamn

Erik Hadzic

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Halmstad

3. Gais

4. Västerås

Grupp 2

1. Elfsborg

2. Falkenberg

3. Degerfors

4. Utsikten

Grupp 3

1. Häcken

2. Helsingborg

3. Gauthiod

4. Dalkurd

Grupp 4

1. Kalmar

2. Djurgården

3. Brage

4. Umeå FC

Grupp 5

2. Östersund

2. Mjällby

3. Akropolis

4. Landskrona

Grupp 6

1. Norrköping

2. Göteborg

3. Sundsvall

4. Sandviken

Grupp 7

1. Örebro

2. Sirius

3. Trelleborg

4. Lödde

Grupp 8

1. AIK

2. Hammarby

3. AFC

4. Oskarshamn

Sebastian Pearson:

Grupp 1

1.Malmö FF

2.Halmstads BK

3.Västerås SK

4.Gais

Grupp 2

1. IF Elfsborg

2. Degerfors IF

3. Falkenbergs FF

4. Utsiktens BK

Grupp 3

1. Helsingborgs IF

2. BK Häcken

3. Dalkurd

4. IK Gauthiod

Grupp 4

1. Djurgårdens IF

2. Kalmar FF

3. IK Brage

4. Umeå FC

Grupp 5

1. Mjällby AIF

2. Akropolis IF

3. Östersunds FK

4. Landskrona Bois

Grupp 6

1. IFK Norrköping

2. IFK Göteborg

3.Gif Sundsvall

4. Sandviken

Grupp 7

1. IK Sirius

2. Örebro SK

3. Trelleborgs FF

4. IF Lödde

Grupp 8

1. Hammarby

2. AIK

3. Oskarshamn

4. AFC Eskilstuna

Filip Edvardsson

Grupp 1

Malmö FF

Halmstads BK

Västerås SK FF

Gais



Grupp 2

Degerfors IF

IF Elfsborg

Falkenbergs FF

Utsiktens BK



Grupp 3

BK Häcken

Helsingborgs IF

Dalkurd

IK Gauthiod



Grupp 4

Djurgårdens IF

Kalmar FF

IK Brage

Umea FC

Grupp 5

Mjällby AIF

Akropolis IF

Östersund

Landskrona Bois

Grupp 6

IFK Norrköping

Gif Sundsvall

IFK Göteborg

Sandvikens IF



Grupp 7

Örebro SK

IK Sirius

Trelleborgs FF

IF Lödde

Grupp 8

Hammarby

AIK

AFC Eskilstuna

Oskarshamns AIK

Henric Holmberg:

Grupp 1

1. Malmö

2. Halmstad

3. Gais

4. Västerås

Grupp 2

1. Falkenberg

2. Elfsborg

3. Degerfors

4. Utsikten

Grupp 3

1. Häcken

2. Helsingborg

3. Dalkurd

4. Gauthiod

Grupp 4

1. Djurgården

2. Kalmar

3. Umeå

4. Brage

Grupp 5

1. Mjällby

2. Östersund

3. Akropolis

4. Landskrona

Grupp 6

1. Norrköping

2. Göteborg

3. Sundsvall

4. Sandviken

Grupp 7

1. Sirius

2. Örebro

3. Trelleborg

4. Lödde

Grupp 8

1. Hammarby

2. AIK

3. AFC Eskilstuna

4. Oskarshamn