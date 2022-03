Frick håller tummarna inför cuplottningen: "Tar gärna Blåvitt"

Elfsborg besegrade under söndagen Degerfors IF med 5-1 och blev därmed klart för kvartsfinal i svenska cupen. Anfallaren Per Frick stod för 3-1-målet och har nu klart för sig vilket lag han helst ställs mot i kvartsfinalen.

- Jag tar gärna Blåvitt, det vore kul, säger han till Borås Tidning.

Elfsborg-tränaren Jimmy Thelin bryr sig i sin tur inte om vilket lag Elfsborg ställs mot i kvartsfinalen.

- Jag tänker aldrig så, vi får se vilka det blir, säger tränaren till lokaltidningen.

Frick fick däremot tidigare under söndagen medhåll av Hammarbys Jeppe Andersen, som också gärna vill spela mot IFK Göteborg i nästa runda i turneringen.

- Då tar jag väl Blåvitt, sa han till Fotbollskanalen och fortsatte:

- Men vi får se. Vi tar vilket lag som helst. Jag skulle säga att vi är favorit på hemmaplan i de flesta matcherna. Men det är cupspel, lag kan överraska.

Lottningen av svenska cupens kvartsfinaler sänds på Fotbollskanalen, klockan 21.15 under måndagen.