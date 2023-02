Fysion om Ingi Benediktssons märkliga skadehistorik: "Ska helst rädda med annat än huvud och ansikte"

Adam Ingi Benediktsson har tagit sig upp i IFK Göteborgs A-lag genom akademin och har redan fått starta två matcher i allsvenska sammanhang. I fjol fick den isländske målvakten se Warner Hahn och Pontus Dahlberg gå före i kampen om att starta mellan IFK Göteborgs stolpar. Mycket på grund av en skadedrabbad säsong med sammanlagt sex hjärnskakningar.

- Jag fick bollar i huvudet. Man gör allt för att rädda bollar, och några gånger måste man använda huvudet för att göra det. Jag gjorde det för många gånger, har Ingi Benediktsson berättat i en tidigare intervju med Fotbollskanalen.

Islänningen är fullt återställd och tränar som vanligt med laget, men till årets säsong hoppas IFK Göteborg kunna minimera antalet hjärnskakningar som Ingi Benediktsson drabbades av under 2022.

Klubbens fysioterapeut Fredrik Larsson berättar om 20-åringens skadeskjutna fjolår:

- Vi behandlar varje huvudskada för sig. Sedan vet jag inte riktigt om det var sex (hjärnskakningar), men han har ju fått en hel del bollar i huvudet. Det har ju inte varit någon gång som det har varit jätteallvarliga symptom, men samtidigt är vi väldigt noggranna där. Man går inte tillbaka till träning innan man är helt hundra. Det har varit några sådana episoder som vi hoppas kunna minimera, säger Larsson.

Är det vanligt att målvakter får bollar i huvudet?

- Nej, det här är nog lite mer än vanligt, skulle jag gissa. Men det händer ju att målvakter får bollar i huvudet.

Numera tränar och spelar Ingi Benediktsson med hjälm på sig, likt exempelvis målvaktskollegan Jacob Widell Zetterström i Djurgården. Något man hoppas ska kunna minimera riskerna till framtiden.

- Det är någonting som vi har diskuterat med honom om. Det är nog en bra försäkring att ha. Det kan skydda några procent, så det är tanken med det.

Är ni oroliga för att han ska råka ut för fler liknande smällar?

- Nej, inte så. Men vi vill ju undvika de situationerna, hur man nu gör det. Det handlar om teknikträning och att helst kunna rädda med andra kroppsdelar än huvud och ansikte. Det är något vi pratar om och diskuterar. Det är inget jättedrama i det, men vi vill undvika hjärnskador.

Ni håller inte tillbaka honom från träning eller match?

- Nej, det har ju inte varit några problem på länge. Den är vi coola med, säger Fredrik Larsson.

