Gais-målvakten kan inte spela klart derbyt: ”Har fortfarande pip i örat"

I spelaren ses Blåvitt-fansen skjuta raketer in mot planen då andra halvlek ska börja.

Derbyt mellan IFK Göteborg och Gais i går blev uppskjutet sedan Blåvitt-fans tände pyroteknik och fyrade av raketer mot planen sekunder in i anda halvlek. En raket landade i närheten av Gais-målvakten Marko Johansson som genast tog sig för sitt högra öra. Efter drygt 50 minuters väntan, så kom besked om att matchen skjuts upp till klockan 14.00 i dag.

Johansson ville förstås inte prata med media direkt efter den uppskjutna matchen i går, men ger nu sin bild av den obehagliga stunden i början av andra halvlek på Bravida Arena.

- Matchen drog igång och man började höra lite smällar. Jag tänkte att det var okej med några bengaler, men sedan kom det en massa raketer och jag såg saker landa på planen. De var stora som en Cola-burkar. Någon sekund efter det hörde jag en smäll nära mig. Jag vet inte hur nära, men jag fick ett högt pip i örat. Jag tog mig då för örat som en reflex och började gnugga på örat för att det skulle försvinna, men det gjorde inte det. Jag blev samtidigt irriterad och rädd. När jag kom in i omklädningsrummet, så var jag väldigt irriterad, berättar han för Fotbollskanalen.

Johansson har även i dag svårt att höra med sitt högra öra och berättar att han nu ska till sjukhus för att undersöka det örat.

- Jag hade väldigt svårt att höra. Hörseln har varit bättre. Jag har fortfarande pip i örat och kan inte ha telefonen vid höger öra. Jag hör inte så jättebra där. Jag har fortfarande ont i huvudet och har inte sovit något i natt på grund av detta och det svider i örat. Jag är sliten i dag, säger han.

- Jag ska till läkaren nu snart. Jag hoppas inte att det är allvarligt, men vi får väl se. Det är bara irriterande att sådant händer. Det var en fin inramning från båda supportrarna men sedan behöver det inte överdrivas. Det är tråkigt, fortsätter han.

Johansson kommer med anledning av sviterna från i går inte till spel i eftermiddagens match.

- Jag kommer inte till spel. Det är laget före jaget. Det är klart att det är irriterande som fan, men vi är mänskliga och måste ta mogna beslut. Jag hade kunnat spela, men det hade kanske inte blivit bra. Det irriterar mig fortfarande, men är jag inte hundra procent i dag, så är det bättre att lämna över platsen. Jag kan inte tänka på mig själv i det här läget kring om jag vill spela matchen eller inte. Det går inte att vara ensam i sådana här lägen.

Hur var det att vänta så pass länge på besked om ni kunde spela vidare?

- Det är klart att det var jobbigt. Det tog 50 minuter innan beskedet kom. Vi värmde upp där inne, så det var rätt mycket frustration från tränare, ledare och fysioterapeuter och sådär, säger han.

- Vi ville spela, båda lagen ville spela. Jag ville dock inte ställa mig vid den sidan, då man inte vet vad de kan göra. Vi pratade om att spela på samma sida som vi startade och hade diskussioner om det, men de ville inte det och ville nog sätta ner foten mot sådant här, fortsätter han.

Johansson hoppas nu i stället på att följa eftermiddagens match från sidan.

- Ja, vi får se. Vi får se vad läkaren säger och sådär.

Matchen kommer att återupptas klockan 14.00 under tisdagen. Den kommer att sändas på Sportkanalen under tisdagen. Den kan även streamas via cmore.se.