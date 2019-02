Gais nyförvärv kan göra debut mot Blåvitt: "Ska göra allt för det"

För knappt två veckor sedan presenterades Emil Wahlström för Gais. Backen, som hade spelat hela sin karriär i Häcken, skrev på ett tvåårskontrakt med klubben.

Wahlström var inte med i Gais cuppremiär mot Örebro, förlust 2-1. Backen har haft problem med ryggont, men gör nu framsteg. Debuten i sin nya klubb kan komma redan på måndag, när IFK Göteborg väntar på Wahlströms gamla hemmaplan Bravida Arena.

- Jag har kommit igång lite bättre med fotbollsträningen nu. Jag har haft lite ont i ryggen i början här med träningen. Så jag har egentligen gått på Voltaren-tabletter, tre per dag, här i några dagar för att kunna öka dosen och trycka igenom extra träning och fotboll liksom. Tvinga igång kroppen lite kan man säga. Och det har väl gett ganska bra effekt. Jag kunde träna fullt fotboll i går, så får jag lugna mig lite med tabletterna och se vad effekten blir av det. Om jag bara kan spela för att jag har smärtstillande eller om kroppen börjar vänja sig. Det känns ju betydligt positivare än för några dagar sedan i alla fall, får man väl säga. Klassiskt, en dag i taget-träning, säger Wahlström till Fotbollskanalen.

31-åringen har haft liknande problem med ryggen tidigare.

- Jag hade det för ett par år sedan. Det var samma sak då egentligen, när det var första veckorna och komma igång på säsongen. När kroppen inte är van vid fotbollsträning och belastning och rörelserna som man har, det brukar ta några veckor och sedan är det inget besvär jag brukar ha under säsongen. Utan när kroppen väl är igång och van vid träning så brukar jag inte känna av det egentligen, men det är i början. Samtidigt så, när man väl är stel och har ont i ryggen så blir man jäkligt begränsad i både fotbollsträning och allt annat i livet också egentligen. Men det känns ändå bättre tycker jag, säger Wahlström.

- Sedan är det väl allting med kroppen att när man har varit igång i träning i en till en och en halv vecka så är man väl inte fullt uppbyggd till att spela en 90-minutersmatch. Det är väl egentligen ingen människa, eller fotbollsspelare, tänkte jag säga. Det är väl därför man har en försäsong att bygga upp sig. Sedan är det lite speciell situation i och med att jag kom in lite senare och vi har inte så jättebred trupp. Och så möter vi Blåvitt, så det är klart att det blir lite speciell situation.

Hur sugen är du på att ändå gå in och spela någonting med tanke på den match det är?

- Det är klart att man vill göra. Det blir en väldigt speciell och stor match för alla fans och laget och allt runtomkring. Och att få den matchen så tidigt, det är klart att man vill vara med och bidra. Jag ska göra allt för att kunna ge så många minuter som möjligt. Sedan är nog alla medvetna om att det viktiga är att vi kan ha ett fullt och friskt lag under så många matcher som möjligt under säsongen, man kan liksom inte bara offra allt vi har. Även om vi siktar 110 procent på just den här matchen så är det fortfarande en lång säsong, så det får ju vara någon tanke där på hur mycket vi offrar och hur smarta vi måste vara i tänket för framtiden. Så det blir en balansgång, som alltid.

Blåvitt och Gais ställs mot varandra i ett derby för första gången sedan den 24 september 2012.

- För fansen tror jag att det betyder väldigt mycket. Framförallt i och med att Gais och Blåvitt inte har haft ett derby på väldigt länge. När jag spelade i Häcken så hade vi ju ett derbyn varenda säsong då de senaste tio åren. Så det är klart att det blir en väldigt speciell match för både Blåvitt- och Gais-supportrar eftersom att det har gått så lång tid emellan. De ser nog fram emot det här extremt mycket, säger Emil Wahlström.

Och för dig personligen, är det någon speciell känsla att möta Blåvitt?

- Ja, så är det alltid. Blåvitt har alltid haft sin historia och sin storklubbsmentalitet och det är alltid extra roligt att slå de större klubbarna på fingrarna, det går inte att sticka under stolen med. Så har det varit under alla åren, och kommer att fortsätta vara så också känner jag.