Gais räknar inte med fler övergångar i vinter: "Känner oss nöjda"

Hammarby IF

Degerfors IF

Sju spelare ut och nio spelare in. Det är Gais facit under vinterns transferfönster hittills.

- Vi känner att vi har en väldigt bra balans i truppen vad gäller både egenskaper och antal försvarare, mittfältare och offensiva spelare, säger Gais tekniske direktör Magnus Sköldmark till Fotbollskanalen.

Vad gäller ytterligare grönsvarta nyförvärv är han tydlig:

- Där känner vi oss nöjda med de vi har. Vi letar inte aktivt eller intensivt. Vi följer bara det som sker, säger han.

Det låter nästan som att ni är klara nu?

- Ja, det skulle jag säga. Sen kan det hända saker när tävlingsmatcherna drar igång nu, så det gäller hela tiden att vara förberedd på eventuella skador eller liknande.

Hur ser du sammantaget på de spelare ni har fått in i vinter?

- Alla spelare är väldiga Gais-profiler. Det är duktiga fotbollsspelare, sen gäller det för dem att acklimatisera sig in tillsammans med övriga spelare. Det tar lite tid, men det är väldigt mycket talang, stora ambitioner och härliga personligheter som har kommit in.

Gais har samtidigt tappat viktiga spelare och karaktärer som Axel Norén (Mjällby), Alexander Ahl Holmström (Magdeburg) och Mervan Celik (slutar) under vintern. Det oroar däremot inte Sköldmark någonting nämnvärt.

- Vi har känt att vi har blivit starkare varje år. Det känner vi även när vi står här i dag. Vi har andra egenskaper, andra kvaliteter. Nu längtar vi bara tills det drar igång, så att vi får visa upp att det hela tiden sker en utveckling av de delarna.

De flesta transferfönster har stängt vid det här laget, men det finns fortsatt möjligheter till försäljning av spelare till några ligor. Däribland Norge, Polen och inte minst inom Sverige.

Sköldmark förväntar sig däremot ingen större aktivitet på den fronten under resterande del av det svenska transferfönstret heller (stänger den 25 mars).

- Jag ser att det kommer vara väldigt svårt. Vi siktar in oss på att rulla igång maskinerier och att serien ska dra igång med den truppen vi har. Det är fokuset just nu, säger han.

En av spelarna som har dragit till sig intresse från utlandet är mittfältskuggen Axel Henriksson som imponerade stort 2024 med bland annat åtta mål och tre assister.

22-åringen har kopplats samman med Raków Częstochowa, och nyligen rapporterade Expressen att polackerna jobbar hårt på en lösning innan deras transferdeadline den 22 februari.

- Det är ingen hemlighet att det är en stor talang och poängspelare. Det är en fysisk och kraftfull spelare som passar in i sättet vi spelar på. Det är klart att det bör finnas ett intresse för en sådan spelare, säger Sköldmark kryptiskt.

Har ni fått in bud på honom under fönstrets gång?

- Jag går inte in specifikt på någon spelare här i dag. Vi vill rulla igång säsongen och vi tycker att tidpunkten för att vi ska göra någonting kommer i fönster nummer två, alltså till sommaren.

Han är samtidigt tydlig med att det i slutändan kan lånas ut spelare från Gais innan fönstret stänger om en dryg månad.

- Vi är någon eller ett par spelare för många i truppen, där det kommer bli trångt vad gäller speltid, som vi letar efter en spelplats till. Det pågår just nu.

Spelarna som främst är aktuella för utlåning i dagsläget är Chisomnazu Chika Chidi, Mohamed Bawa och Simon Sjöholm.

Är något nära gällande de spelarna?

- Nej inte just nu.

Chika Chidi har varit och provtränat med Utsiktens BK i superettan den senaste tiden, men var på plats med Gais under torsdagens träning på Valhalla IP. En eventuell flytt till "Kiken" är däremot fortsatt aktuell, menar Sköldmark.

- Det är inget som är klart, säger han.

Gais ställs mot Örebro SK på Bravida arena i lördagens cuppremiär. Matchen startar klockan 15.15 och visas i TV4 Play.