Gaisgården målad blåvit i natt

På lördagen rapporterade GP att Blåvitts minnessten, som är placerad på Karlsrofältet i Göteborg, blivit vandaliserad. Symbolen hade blivit täckt av grön och svart färg.

På söndagen rapporterar samma tidning att Gaisgården blivit vandaliserad med bara timmar kvar till derbyt mellan IFK Göteborg och Gais. Klubbhuset har målats i blått och vitt, enligt GP.

IFK Göteborg och Gais är bittra rivaler och senaste gången möttes, år 2019, avbröts matchen efter att Blåvitt-supportrar skjutit in raketer på plane. I slutändan resulterade det i att Gais tilldömdes seger med 3-0 och vann gruppen.

Matchen mellan IFK Göteborg och Gais i svenska cupen sänds på C More och C More Fotboll med avsparkstid 13.00, söndag.