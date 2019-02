Glädjebesked för Djurgården - Ajdarevic är spelklar mot Frej

Astrit Ajdarevic skrev nyligen på ett treårskontrakt med Djurgården. Mittfältaren senaste klubbadress var AEK Aten i Grekland. Nu kan mittfältaren snart få göra debut för sin nya klubb.

Djurgården kommunicerar via sitt Twitter-konto att allting är klappat och klart med pappren som gör att han är spelklar i helgens match mot Frej i svenska cupen.

Djurgårdens möte med Frej spelas på söndag och sänds klockan 15.00 på C More Live och streamat på C More.