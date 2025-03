Guidetti: "Jag var inte tillräckligt bra för att starta - jag kämpar vidare"

Djurgårdens IF

AIK:s forwardsstjärna John Guidetti petades till mötet med IFK Värnamo i svenska cupen under fredagen. Efter att ha fått starta mot Trelleborg fick han inleda på bänken när 18-årige Andreas Redkin fick chansen som ”nia” istället.

I den 77:e minuten hoppade Guidetti in och två minuter senare skallade han in 2-0 via stolpen.

- Ja, det var fint. En bra passning av Mads (Thychosen), säger Guidetti.

Men 32-åringen valde att knappt fira målet. Han stannade bara upp på planen när han såg bollen gå in - och rörde knappt en min. Forwarden gjorde heller inga gester.

- Det var ingenting att fira, förklarar Guidetti.

Men målet hade kunnat ta laget till kvartsfinal, om Degerfors kvitterat mot Trelleborg. Det gjorde dock inte den allsvenska nykomlingen.

Det uteblivna firandet var inte en signal om att du var besviken på att inte få starta?

- Vi har många duktiga spelare. Många som tävlar om anfallspositionen och i dag var jag inte tillräckligt bra för att få spela.

Tränaren Mikkjal Thomassen förklarade efter matchen att han ville ha Andreas Redkins intensitet i presspelet mot Värnamo, och att han såg på Guidetti som en joker efter att han ”påverkats lite” fysiskt av att ha spelat 90 minuter mot Trelleborg för sex dagar sedan.

Men huvudpersonen själv säger sig inte ha känt sig sliten.

- Nej, jag kände mig jättebra. Jag kände mig stark. Kroppen känns bra. Det är skönt.

- Jag var inte tillräckligt bra för att få platsen nu och jag kämpar vidare för att få fler minuter.

Han fortsätter:

- Jag har försökt göra så gott jag kan under hela min karriär och det har fungerat ganska bra hittills. Jag fortsätter försöker göra mitt bästa.

Vad betyder det för dig att direkt kliva in och göra ett sådant mål?

- Jag vet inte. Kanske tycker tränaren att jag gjorde det bra och att jag kanske får spela lite mer. Jag vet inte. Du får fråga honom. Jag försöker göra mitt bästa.

Guidetti är sansad i sina svar efter cuputtåget. Han accepterar helt enkelt att han blev bortprioriterad från start.

- Det är fullt förståeligt. Vi har jättemånga duktiga spelare och ibland får du spela. Ibland får du inte spela. Den här gången fick jag inte det. Vi får se hur det blir framöver.