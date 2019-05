Häcken-backen: "Det är bara vinst som gäller"

I eftermiddag ska en mästare i svenska cupen koras och i finalen gör Häcken och AFC Eskilstuna upp om vilket lag som blir mästare och får spelare i Europa. Häckens Adam Andersson är bara inställd på en sak, att bärga titeln.

- Det känns avslappnat. Alla ser fram emot finalen väldigt mycket och det är bara vinst som gäller, säger backen till Fotbollskanalen.

Hur ska ni göra det?

- Vi ska följa vår matchplan. Spela på det sättet som vi gör bäst och försvara väldigt bra. Då borde det gå vägen.

Är det samma matchplan som senast ni mötte AFC?

- Det är ganska likt. Det är inte så stor skillnad gentemot de andra matcherna heller. Vi ska fortsätta göra det vi är bra på.

Vad skulle en cuptitel betyda?

- Det skulle betyda att vi kvalar till Europa League och att Häcken tar sin andra titel.

När lagen möttes i allsvenskan tidigare i våras blev det 3-0 till Häcken på Bravida Arena. Två av målen stod Adam Andersson för. Han hoppas kunna hitta nätet igen.

- Det är klart, det gör man alltid. Men det viktigaste är att vi vinner. Gör vi det så är jag nöjd.

Hur kom det sig att du hittade nätet då?

- Jag var väl på rätt plats vid rätt tillfälle.

Cupfinalen mellan Häcken och AFC Eskilstuna senare under torsdagen sänds på C More Fotboll, TV12 och cmore.se. Sändningen startar 14.30.