Häcken klart för final - Rytting Kaneryd matchhjälte

Under lördagseftermiddagen tog Hammarby emot BK Häcken i semifinalen av svenska cupen. Hammarby spelade med sorgband då fotbollslegendaren Ronnie Hellström som gått bort i början av februari begravs under lördagen.

Första halvlek bjöd på en hel del. BK Häcken tog tag i taktpinnen men Hammarby stod emot och det var hemmalaget som gjorde semifinalens första mål.

Men först hade man en jättechans i den sjätte minuten. Landslagsanfallaren Madelen Janogy och Matilda Vinberg väggspelade sig in i straffområdet där Häckenmålvakten, Jennifer Falk gjorde sig stor och nekade Hammarbyledningsmålet.

Men knappt sex minuter senare var Vinberg framme igen. Det blev farligt på högerkanten där Emma Westin gjorde sig fri och kunde spela in bollen till Vinberg som enkelt kunde peta in bollen bakom Falk till 1–0.

Och Hammarby fortsatte att pressa framåt men lyckades inte komma till några farliga chanser. I den 32:a minuten gjordes Janogy ner utanför straffområdet och Anna Julia Csiki fick syna det gula kortet för rivningen. Men det blev inget av den frisparken för hemmalaget.

Sen kom smällen för Häcken. Elin Rubensson tvingades kliva av skadad – Rubensson slog en passning mot högerkanten och fortsatte att spela vidare i en halv minut innan hon sedan satte sig ner i gräset och byttes ut mot nyförvärvet Marika Bergman Lundin.

Strax innan halvtidsvilan kom Häckens kvittering. Mille Gejl Jensen spelade fram till landsmaninnan Stine Larsen som kunde placera in bollen vid den främre stolpen.

Den andra halvleken var inte lika händelserik som den första och men hemmalaget såg starkare ut. Och i den 72:a minuten kom den andra halvlekens farligaste chans. Adelina Engman var starkast på vänster kanten och spelade in bollen till Hanna Folkesson som nekades av Falk som ännu en gång storspelade.

1-1 stod sig efter ordinarietid och semifinalen gick till förlängning. Där var det märkbart irriterat från båda Häcken och Hammarby. Men fortsatt målsnålt. I slutet av den första förlängningskvarten föll Janogy till marken och såg ut att ha krampkänning i vaden. Den svenska landslagsanfallaren fick kliva av.

Matchen såg länge ut att gå mot straffar men i den 109:e minuten tog Johanna Rytting Kaneryd emot en djupledsboll och kunde stänka in slutresultatet 1–2.

- Det var otroligt skönt när bollen rullade in. Det var en fråga om inställning i den här match och vi höjde oss verkligen under förlängningen. De går ut bra, vi får svårt att spela oss ur deras press och sedan hittar vi inte rätt i vår press heller. Vilket varit en av våra styrkor den här försäsongen. Vi inte in rätt i vårt spel. Det blev mycket fram och tillbaka, och mycket löpmeter. Det handlade bara om inställning, säger Rytting Kaneryd.

Samtidigt tycker hon att segern betydde mer än bara en finalplats.

- Det var jätteviktigt att få den här segern. Vi har tappat många spelare, fått en del spelare och vi har verkligen kommit ihop som lag nu. Detta är bara ett kvitto på att vi ska vara i final.

Vilken motståndare ser du helst att ni får möta i final? Rosengård eller Eskilstuna?

- Det spelar ingen roll vilka vi får möta i final. Det är klart att det hade varit kul att möta Rosengård eftersom det finns lite rivalitet där, men det kvittar.

BK Häcken är därmed klara för final, där vinnaren mellan Rosengård och Eskilstuna väntar.

Startelvor

Hammarby: Östergaard Larsen - Westin, Hasund, Carlsson, Folkesson - Karlsson, Vinberg, Wangerheim - Jansson, Janogy, Nyström.

BK Häcken: Falk - Csiki, Nörgaard Gevitz, Rybrink, Wijk - Curmark, Hegerberg - Rytting Kaneryd, Larsen, Gejl Jensen - Rubensson.