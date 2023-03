Häcken till semifinal - efter komfortabel seger mot Peking

Först ut av kvartsfinalerna i svenska cupen var den mellan BK Häcken och IFK Norrköping. Hemmalaget ställde upp med en identisk startelva som i senaste matchen mot Halmstads BK - där mittfältsstjärnan Mikkel Rygaard inledde på bänken efter sin skadefrånvaro. Hos gästande Peking fanns glädjande nog Kristoffer Khazeni med i matchtruppen efter sin nästan ett års långa sjukdomsperiod, men startade på bänken. Så gjorde också Christoffer Nyman, som varit sjuk de senaste dagarna.

Inte helt oväntat var det en rätt så böljande tillställning som utspelade sig på Bravida arena. IFK Norrköping skapade ett par halvlägen långt utifrån, men Peter Abrahamsson hade inga problem att klara de avsluten.

I den 18:e minuten fick Häckens Bénie Traore läge på nick efter att bollen studsat i offensivt straffområde, men fick ingen kraft i avslutet över huvud taget.

BK Häcken tog över mer och mer och under den avslutande hälften av första halvleken hade gästerna inte mycket att sätta emot. Ibrahim Sadiq utmanade ofta framgångsrikt på sin högerkant mot Yahya Kalley, och till slut bar det frukt. I den 42:a minuten gick Sadiq omkull efter en duell med just Kalley - och domare Fredrik Klitte pekade på straffpunkten.

Simon Gustafson stegade behärskat fram och rullade in 1-0 lågt i högra hörnet - och Hisingslaget gick in i paus med en uddamålsledning.

- Jag tycker att vi gör det helt okej, utan att kanske hitta det där sista för att verkligen såra dem, sa målskytten Gustafson till C More i paus och fortsatte:

- Sedan blir det svårt när vi har avbrott ungefär varannan minut. När vi skyddar bollen så blir det skogshuggning, så det blir lite ryckigt.

Den andra halvleken fortsatte där den första slutade - med stor Häckenpress. I den 56:e minuten tvingades Yahya Kalley utgå med en befarad skada, och ersattes av Marcus Baggesen. Samtidigt kom också Christoffer Nyman in på planen i jakten på en kvittering för gästerna.

Det kryllade inte av målchanser för något av lagen, men i den 79:e minuten stormade inbytte Häcken-talangen Momodou Sonko fram på sin kant och spelade in bollen till Lars Olden Larsen, som tryckte in ett rättvist 2-0-mål i nät. Norrmannen stod också för ett iskallt målfirande när han kastade sig i snöhögen bredvid målet.

- Att kasta sig i en snödriva, det är inget man kan träna på, sa C Mores kommentator Patrik Westberg.

Gästerna försökte med alla medel få till en reducering, men i stället straffade det sig bakåt. Häcken ställde om snabbt och 18-årige Momodou Sonko chippade kyligt in 3-0 bakom Oscar Jansson i den 83:e minuten, vilket också blev slutresultatet.

Det största glädjeämnet för dagen för IFK Norrköping var att Kristoffer Khazeni byttes in i den 84:e matchminuten och fick göra en efterlängtad comeback efter sin cancerfrånvaro.

Nästa helg möter BK Häcken vinnaren i kvartsfinalen mellan Djurgårdens IF och Malmö FF. Den semifinalen spelas på Bravida arena och sänds på C More.

Startelvor:

BK Häcken: Abrahamsson - Fridriksson, Hammar, Hovland, Lund - Amane, Samuel Gustafson, Simon Gustafson - Sadiq, Traore, Olden Larsen.

IFK Norrköping: Jansson - Eid, Lund, Ssewankambo, Kalley - Traustason, Ortmark - Hammershøy-Mistrati, Lind, Sigurdsson - Gudjohnsen.