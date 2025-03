Häcken vidare till kvartsfinal - Sirius skapade nerv

Gefle IF

Djurgårdens IF

Häcken stod på maximala sex poäng efter två matcher, medan Sirius stod på tre poäng. Det gjorde även Öster, som parallellt tog emot nollpoängaren Helsingborg i Växjö.

Så såg förutsättningarna ut när Häcken tog emot IK Sirius på Bravida Arena i den sista matchen i grupp H i svenska cupen.

Således skulle oavgjort ta Häcken vidare till kvartsfinal i alla lägen. Hisingslaget hade även ha råd att förlora med ett par bollar, beroende på vad Öster skulle hitta på i Växjö. Sirius behövde vinna med minst fyra mål för att ha chans på avancemang.

Matchen tog vid. Och Häcken öppnade starkast och under den första halvtimmen hade man en rad målchanser. Men det var IK Sirius som skulle ta ledningen. På sin första målchans, i princip.

Annons

I minut 33 fick Marcus Lindberg ett bra läge, och 24-åringen var säker när han bankade in 1-0 för Uppsala gänget, som därmed hade skaffat sig kontakt.

Fem minuter senare stod Häckens Andreas Linde för ett rejält blunder när han gick ut på utflykt. Detta ledde till att Joakim Persson fick öppet mål och satte 2-0 till IK Sirius, som därmed kröp sig närmre.

- Vad ska han ut där och göra? Overkligt målvaktsingripande, sa TV4:s expertkommentator Marcelo Fernandez.

Ställning i paus var 2-0 till Uppsala-gänget.

Och den andra halvleken hade inte mycket att bjuda på. Sirius försökte, men man fick inte in något ytterligare mål på BK Häcken, som kontrollerade hem den halvleken.

I och med resultatet knappade inte Sirius in på målskillnaden. Det gjorde inte heller Östers IF, som vann med 1-0 mot Helsingborgs IF. Häcken är således klart för kvartsfinal i svenska cupen.

Annons

- Det är övervägande negativa känslor ändå, just idag. Vi släpper det imorgon. Och laddar för kvartsfinal, sa BK Häckens Simon Gustafson i TV4:s sändning efter matchen.

- Det var okej prestationsmässigt fram till deras första mål, sedan vet jag inte vad som händer. Vi slutar spela fotboll med och utan boll och är slarviga. Inga vunna dueller eller någonting. Vi var ganska bleka, fortsatte han.

Startelvor:

Häcken: Linde - Hilvenius, Hammar, Faye, Lundkvist - Gustafson, Andersen, Rygaard - Layouni, Hrstic, Inoussa.

Sirius: Diawara - Milovanov, Voelkerling Persson, Anker, Mamatsashvili - Walta, Vikman - Persson, Lindberg, Heier - Milleskog.

Se samtliga svenska cupen-matcher på TV4 Play.