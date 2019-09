IK Gauthiod-Kungsbacka DFF 0-4

Lidköpings FK-Kopparbergs/Göteborg FC 0-4

Dösjöbro IF-FCRosengård 0-5

IFK Kalmar-Linköpings FC 0-1

Jitex Mölndal BK-Vittsjö GIK 0-1

Asarums IF FK-Växjö DFF 3-4

IF Brommapojkarna-Djurgårdens IF 0-1

IS Halmia-IF Limhamn Bunkeflo 1-3

Kvarnsvedens IK-IK Uppsala Fotboll 1-3

Morön BK-Piteå IF DFF 1-2

Rävåsens IK Karlskoga-Mallbackens IF Sunne 0-1

Tyresö FF-AIK 2-3

Västerås BK 30-KIF Örebro DFF 1-4

Göteborgs DFF-Kristianstads DFF 1-5

Kovlands-Umeå IK FF 2-6

Älvsjö AIK FF-Eskilstuna DFF 0-2